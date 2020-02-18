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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎／非健保特約醫事機構19日起可查旅遊史

最新更新：2020/02/18 19:13
為更有效防堵武漢肺炎，健保署主動出招，建置旅遊史查詢網絡，19日起即使是未與健保署簽約的診所或藥局，也可以透過身分證字號，了解病患旅遊史。（中央社檔案照片）
為更有效防堵武漢肺炎，健保署主動出招，建置旅遊史查詢網絡，19日起即使是未與健保署簽約的診所或藥局，也可以透過身分證字號，了解病患旅遊史。（中央社檔案照片）

（中央社記者李欣穎台北18日電）為更有效防堵武漢肺炎，健保署主動出招，建置旅遊史查詢網絡，明起即使是未與健保署簽約的診所或藥局，也可以透過身分證字號，了解病患旅遊史，減低醫病雙方風險。

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋今天接受中央社記者訪問表示，目前查詢患者旅遊史的功能，僅限於健保特約醫事機構，這也使得未簽約的自費診所或專賣非處方藥（OTC）藥局等單位暴露於風險中。

李伯璋說，健保署從上週六開始建置新系統，目前已進入最後測試階段，上線後可以協助1500餘家非特約醫事機構掌握病患中港澳旅遊史，也進一步替民眾留意必要的醫療檢查或處置。

根據衛生福利部資訊，全台含藥局在內的健保特約醫事機構，大約有2萬6000家。

「這是站在醫療人員角度去思考」，李伯璋表示，原先計劃請移民署授權非特約醫事單位查詢個人旅遊史，但考量到有資安風險，因此健保署改為自行設置虛擬專用網路（VPN）以提供資訊。

為防武漢肺炎，中國返台民眾就醫時，健保系統會跳出警示訊息，近期也傳出有人為規避此措施，改自費或不帶健保卡就醫。健保署本月4日曾強化查詢系統，輸入身分證號就能查旅遊史，不過功能僅限健保特約醫事機構。（編輯：陳家瑜）1090218

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