台糖75%平價防疫酒精 全家開賣限購一瓶

為了滿足民眾防疫需求，台糖推出75%平價防疫酒精，19日上午10時起在全台全家便利商店開賣，其中一家分店不到一小時便銷售一空。中央社記者林俊耀攝 109年2月19日

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）台糖表示，正式推出75%平價防疫酒精，從今天上午10時起於全台全家便利商店開賣，每瓶350毫升，售價新台幣45元，每人限購1瓶，且未滿18歲不得購買。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，酒精成熱門防疫商品。台糖日前已提升95%精製酒精產能。台糖今天發出新聞稿表示，為了滿足民眾防疫需求，正式推出75%平價防疫酒精，今天上午10時起，在全台全家便利商店正式開賣。

台糖說，為了將有限資源更普及化，75%防疫酒精將採限量販售，每人限購1瓶，數量有限、賣完為止，每瓶容量為350毫升，售價45元，也依照政府相關法規18歲以下不得購買。

台糖補充，目前產能有限，75%防疫酒精日產能約1.7萬瓶，全家便利商店有3600多間門市，因此先以全家為銷售據點，若75%平價酒精產能增加，不排除到其他通路販售。

台糖目前販售95%精製酒精以及75%平價防疫酒精兩款酒精，500毫升的95%精製酒精以蜜鄰便利超市與連鎖藥局販售為主，台糖一週約生產9萬瓶95%精製酒精；350毫升的75%酒精一週產能約11.9萬瓶，兩者合計，台糖一週約生產20.9萬瓶酒精，供民眾防疫。

台糖呼籲，人人抗菌防疫，民眾不要囤積酒精，家裡夠用就好。（編輯：楊玫寧）1090219