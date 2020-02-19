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東方工商吹熄燈號 成北市第3所停招高中職

最新更新：2020/02/19 14:18
私立東方高級工商職業學校將於109學年度停招，但會保障保障學生就讀至畢業。（圖取自facebook.com/tfvs.tp）
私立東方高級工商職業學校將於109學年度停招，但會保障保障學生就讀至畢業。（圖取自facebook.com/tfvs.tp）

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市教育局主秘陳素慧今天表示，私立東方工商已向教育局通報109學年度停招，原因是招生狀況不佳，不過，校方會保障229名學生就讀權益，若有學生想轉學，也會協助。

私立東方高級工商職業學校為台北市第3所停招的高中職，第1所為私立中興高中，因財務狀況不佳，106年被教育局處分停止招生；第2所為私立立人高中，107年申請停止招生。

陳素慧告訴中央社記者，東方工商目前共有229名學生，財務運作正常，與中興、立人高中財務出狀況不同，主因是招生狀況不佳。一名在東方工商任教10年、今年1月離職的老師也說，學校受少子化影響很大，招生每況愈下，自己在校10年，情感上確實會捨不得。

陳素慧說，校方會保障學生就讀權益，在校生可就讀至畢業，若有轉學意願，學校也會協助。

她說，如國文、英文、數學等共同學科，校方已讓不同科的學生合併上課；專業課目部分，就請兼任教師上課。

根據東方工商官網介紹，東方工商由已故校長陸自衡於民國10年在中國南京創校，38年時搬遷至台，44年在信義路四段成立普通科東方中學，同年成立夜間部；71年改制為東方工商，88年開辦綜合高中課程。（編輯：屈享平）1090219

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