白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）武漢肺炎第一例死亡的白牌車司機，曾因咳嗽前往醫院掛急診，幸好醫護警覺性高，安排他在急診室角落等候看診，雖然後來診斷為肺炎，並送進負壓隔離病房，將感染風險降到最低。

中央流行疫情指揮中心2月12日針對全國醫療院所通報流感併發重症，且流感檢驗陰性的個案，回溯自1月31日起檢驗武漢肺炎病毒，2月16日宣布驗出中部1名白牌車司機為確診案例，不過這名司機卻在2月15日死亡。

根據中央流行疫情指揮中心資料，這名司機推估在1月25日發病，27日家族聚餐，並於1月28日自行到藥局買藥，2月1日前往耳鼻喉科診所就診；當時診所醫生認為司機咳嗽情形嚴重，可能是流感重症病患，建議轉診到醫院，2月3日司機前往中部1間區域醫院掛急診。

醫界指出，司機到醫院掛急診時不斷咳嗽，向醫護表示自己可能是流感病患，醫護於是幫司機進行快篩以及照X光，也安排司機在急診室角落等待快篩結果，當時司機所在位置旁邊也是空床。

由於司機沒有中國大陸旅遊史，也沒有和武漢肺炎確診案例接觸，醫師臨床診斷為流感併發肺炎，不過當時武漢肺炎疫情不斷擴大，院方因此「料敵從寬」，決定把司機送進負壓隔離病房治療。

當時因醫院急診部及負壓隔離病房在不同大樓，因此也安排救護車將司機送到負壓隔離病房大樓。

也幸虧司機住院期間，醫護人員都依照規定穿上防護衣、戴上N95口罩，後來司機雖被篩檢出罹患武漢肺炎，病重不治，但事後針對直接及間接接觸過司機的60名醫護人員進行武漢肺炎篩檢，結果都呈現陰性，也因此暫時解除院內感染危機。（編輯：洪學廣）1090219