武漢肺炎／曾登鑽石公主號5移民官 隔離結束全身而退

曾登鑽石公主號查驗 移民官結束隔離受訪郵輪鑽石公主號旅客確診武漢肺炎接連不斷，5名移民官1月28日曾登船查驗護照，潘姓移民官（左）19日說，自己能下船在家隔離已非常幸運；何姓移民官（右）則表示，工作就會有風險，遇到就去處理不能閃躲。中央社記者王朝鈺攝 109年2月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）鑽石公主號旅客確診武漢肺炎接連不斷，5名移民官1月28日從越南下龍灣登船查驗護照，日前居家隔離期滿。其中一名潘姓女移民官今天說，她很幸運能在自己的國家，在自己家裡隔離。

內政部移民署國境事務大隊基隆港國境事務隊潘姓女移民官今天接受媒體聯訪指出，自己接到通知須居家隔離時，一開始非常震驚，沒想到會發生在自己身上，但轉念一想，船上疫情每況愈下，自己能下船在家隔離已非常幸運，因為這是工作，所以會勇敢面對。

針對船上確診案例不斷增加，她也指出，自己的沉重來自於旅客，之前感覺疫情不至於如此嚴重，但日本隔離方式不太妥當，以致疫情越來越嚴重，所以自己能在自己的國家、自己家裡隔離，很lucky（幸運）。

另一名登船的移民官何男說，5名移民官1月28日在越南下龍灣登船，總共在船上待3天，當這艘郵輪停靠日本橫濱港，出現確診案例時，就有預感會被居家隔離。

何男表示，在得知船上有確診案例時「有點驚訝」，但工作就會有風險，遇到就去處理不能閃躲，居家隔離14天期間，他仍依照正常規律生活起居，妻子也已幫他準備好所需，整個冰箱都是水餃、饅頭、雞腿等，自己在家也會從事簡單運動和做家務。

他說，隔離期間不會感覺像是坐牢，就像在過著退休生活，只是不能出去釣魚和去市場買菜，家裡有電視、網路、電腦和手機，其實不會與外界斷絕聯繫，兒子也對他說「提早體驗一下退休生活也好」。

至於鑽石公主號確診案例越來越多，何男說，心情會比較沉重，這些旅客都是開心搭郵輪，也想不到會有這種情形發生，希望他們能盡快痊癒返家，在家隔離總是比船上還舒服，心情也會比較愉快。（編輯：洪學廣）1090219