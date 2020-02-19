武漢肺炎／白牌司機妹妹近距離聚餐後染疫 採檢4次才確診

因白牌車司機引起的中部武漢肺炎群聚案，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中19日宣布再新增1名確診病例，為司機的妹妹；陳時中表示，目前台灣共有23名確診個案，1名死亡，其餘個案病況穩定。中央社記者徐肇昌攝 109年2月19日

（中央社記者陳偉婷、陳怡璇台北19日電）已故中部白牌計程車司機的妹妹也確診武漢肺炎，她沒有和已確診個案同住，但聚餐同桌，且就坐在也確診的司機媽媽隔壁，疑因近距離接觸惹禍，採檢4次才確診。

白牌車司機引起的2019新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）群聚案，今天再新增1名確診病例，為首例死亡司機的60歲妹妹，此家庭已有5人染病，除已故的白牌司機，還有司機的媽媽、弟弟、妹妹和外甥女婿。

其中，已故司機、弟弟和媽媽同住，但外甥女婿和死者的妹妹，都是在1月27日的家庭聚餐才與其他家人接觸。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥今天說，白牌司機一家聚餐時間是1月27日，今天確診的死者妹妹在2月5日有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，後來有因宿疾心律不整在診所就醫。2月17日住院，期間第一次採檢武漢肺炎病毒為陰性，但第二、第三次採都是弱陽性，第四次再採才陽性，於今天確診。

有媒體質疑，白牌司機一家已有5人染病，且多人與聚餐有關，是否要建議大家不要聚餐。

指揮官陳時中表示，民眾無須恐慌，且說此群聚案的相關接觸者都在掌控中。

莊人祥在會後補充說明，今天確診的死者妹妹，在聚餐時就坐在也確診的媽媽隔壁，與死者距離也很近，都落在近距離接觸的範圍。不能就此推斷是因聚餐、共食染病，關鍵還是與確診者有近距離接觸有關。（編輯：張芷瑄）1090219