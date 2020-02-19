更多編輯台推薦新聞：
白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離
生活

白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離

鑽石公主號疫情發展時間一次看 度假郵輪淪為海上武漢
國際

鑽石公主號疫情發展時間一次看 度假郵輪淪為海上武漢

武漢肺炎SARS和季節性流感 誰才是頭號殺手
國際

武漢肺炎SARS和季節性流感 誰才是頭號殺手

常用酒精潔手傷皮膚 醫籲最好濕洗手
生活

常用酒精潔手傷皮膚 醫籲最好濕洗手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
口罩購買實名制上路
因應武漢肺炎疫情，2月6日起購買口罩採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每人7天內限購2片，一片降價為5元。2月16日起購買據點增加303家衛生所，購買規定如同現行方式，依身分證字號最末碼分單、雙號分流。
口罩購買實名制上路
新聞專題
口罩購買實名制上路1/28

口罩實名制20日新制 販售量倍增兒童週買4片

最新更新：2020/02/19 22:35
實名制口罩販售20日起有新制，每家藥局的每日販售量倍增，成人從200片增到400片，且兒童每週能買的量也增為一週內4片。（中央社檔案照片）
實名制口罩販售20日起有新制，每家藥局的每日販售量倍增，成人從200片增到400片，且兒童每週能買的量也增為一週內4片。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北19日電）因應下週開學，且因台灣醫用口罩產能提升，實名制口罩販售明天有新制，每家藥局的每日販售量倍增，成人從200片增到400片，且兒童每週能買的量也增為一週內4片。

防疫資訊

因國內醫用口罩徵用產能持續提升，中央流行疫情指揮中心日前宣布，將增加實名制口罩提供量，20日（週四）起全國各據點（含健保特約藥局及衛生所）由原本每日提供200片成人口罩和50片兒童口罩，增加為每日每據點提供400片成人口罩和200片兒童口罩。

成人口罩購買方式仍維持7天內2片，但因應開學需求，兒童口罩購買方式自20日起，一併改為7天內4片（限12歲以下兒童健保卡購買）。

指揮中心預計，新制上路後，全國實名制口罩總供應量將由原本每日165萬片提高至每日396萬片，包括成人口罩264萬片和兒童口罩132萬片，服務人數則由原本每日82.5萬人倍增至165萬人。

在提供醫療院所的口罩方面，指揮中心表示，本週將繼續維持平均每日170萬片的醫療配送量，並已於週末配送58萬片外科手術口罩至各縣市衛生局撥補99家醫院，使全國各醫院的外科手術口罩存量都能達到20天安全準備量以上。（編輯：李亨山）1090219

延伸閱讀
口罩需求殷切 業者共體時艱產能日夜全開不喊累配送防疫口罩擔重任 中華郵政一天內完成規劃專題／去年就發現武漢肺炎疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天蘇貞昌：口罩一天一片 專案優先供第一線運將購買口罩實名制20日起放寬 兒童口罩7天可買4片
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報