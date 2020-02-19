口罩實名制20日新制 販售量倍增兒童週買4片

實名制口罩販售20日起有新制，每家藥局的每日販售量倍增，成人從200片增到400片，且兒童每週能買的量也增為一週內4片。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北19日電）因應下週開學，且因台灣醫用口罩產能提升，實名制口罩販售明天有新制，每家藥局的每日販售量倍增，成人從200片增到400片，且兒童每週能買的量也增為一週內4片。

因國內醫用口罩徵用產能持續提升，中央流行疫情指揮中心日前宣布，將增加實名制口罩提供量，20日（週四）起全國各據點（含健保特約藥局及衛生所）由原本每日提供200片成人口罩和50片兒童口罩，增加為每日每據點提供400片成人口罩和200片兒童口罩。

成人口罩購買方式仍維持7天內2片，但因應開學需求，兒童口罩購買方式自20日起，一併改為7天內4片（限12歲以下兒童健保卡購買）。

指揮中心預計，新制上路後，全國實名制口罩總供應量將由原本每日165萬片提高至每日396萬片，包括成人口罩264萬片和兒童口罩132萬片，服務人數則由原本每日82.5萬人倍增至165萬人。

在提供醫療院所的口罩方面，指揮中心表示，本週將繼續維持平均每日170萬片的醫療配送量，並已於週末配送58萬片外科手術口罩至各縣市衛生局撥補99家醫院，使全國各醫院的外科手術口罩存量都能達到20天安全準備量以上。（編輯：李亨山）1090219