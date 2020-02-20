原油價格反彈 汽柴油估24日起分別調漲5及6角

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）國際原油價格反彈。根據中油油價公式，預估24日起汽、柴油每公升將分別調漲新台幣0.5元及0.6元，95無鉛汽油每公升26.9元，實際價格依中油23日中午公布為準。

油價先前已經連續多週走跌，本週汽油價格未調整，不過，車主加油要快，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估24日起汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.5元、0.6元，實際調整金額依中油23日中午公布為準。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.4元、95無鉛汽油每公升26.9元、98無鉛汽油每公升28.9元、超級柴油每公升23.2元。

受武漢肺炎疫情影響，國際原油價格走低多時，不過，市場認為疫情負面因素漸散，加上美國制裁俄羅斯石油公司，以及利比亞日益緊張的局勢威脅全球原油供應，刺激原油價格近日走揚。

根據中油官網，累算至2月19日的7D3B週均價為56.54美元，較上週54.39美元上漲2.15美元；新台幣兌美元匯率30.111元，較上週30.058貶值0.053元。（編輯：鄭雪文）1090220