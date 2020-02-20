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中國駐日使館：捐助日方一批新冠病毒檢測試劑

最新更新：2020/02/20 13:24

（中央社記者林克倫北京20日電）中國駐日本大使館官網今天稱，近日透過中國深圳華大基因科技有限公司和深圳市猛獁公益基金會，緊急向日本國立傳染病研究所，捐贈一批新冠病毒核酸檢測試劑盒。

不過，中方官網並未披露核酸檢測試劑的具體運抵時間與數量。據此前報導，華大基因1月14日晚間宣布，已第一時間研發成功了新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，能夠有效提供給各級疾控部門和醫療機構檢測使用。

中國駐日大使館今天在官網以答記者問形式指出，近來，日本國內新型冠狀病毒肺炎疫情持續發展。中方對此高度關注，感同身受。得知日方新冠病毒核酸檢測試劑不足後，中方立即向日方表達提供協助意願，並採取行動。

官網稱，經過多方協調，近日透過中國深圳華大基因科技有限公司和深圳市猛獁公益基金會，緊急向日本國立傳染病研究所捐贈一批新冠病毒核酸檢測試劑盒。

官網強調，病毒沒有國界之分，需要國際社會共同應對。中方願繼續向日方提供力所能及的幫助，密切開展溝通合作，攜手早日戰勝疫情，共同維護兩國人民健康安全以及地區和世界公共衛生安全。（編輯：周慧盈）1090220

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