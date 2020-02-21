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鑽石公主號台灣乘客全下船 謝長廷：19人晚間返國

最新更新：2020/02/21 13:47

（中央社台北21日電）鑽石公主號19日解除隔離後，最後5名台灣乘客包括最後一刻檢測呈陰性的魔術師陳日昇都已下船，駐日代表謝長廷在臉書秀出與陳日昇合照，並指19位國人晚上可以一起乘坐包機返回台灣。

謝長廷在臉書表示，他現在又在橫濱碼頭，有人說是打卡。今天凌晨三時才拿到最後一批下船的4位台籍乘客名單，早上也確定下船時間，他們已經下船，晚上就可以一起坐包機回台灣的乘客總共有19人。

謝長廷說，這一次是不管乘客或船員，只要持有中華民國護照，檢查陰性，願意回去的都勸導坐包機回台，以利防疫。

謝長廷說，今天名單中，陳日昇原來並沒有在內。陳日昇受僱在船上表演也算是一半的船上工作人員身分，駐日代表處還是把他列為乘客，也辛苦爭取到船公司的同意可以隨包機回家。

謝長廷說，陳日昇終於在18日接受檢測，原先擔心檢測時間來不及，頻頻催促檢驗結果，期間發現厚生勞動省又對陳日昇是否為「頻繁接觸者」的身分有質疑，經過各種管道繼續爭取，直到收到通知，終於鬆了一口氣。接到人的高興更不必說了！

鑽石公主號爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。船上原有22名台籍乘客及2名台籍遊輪員工，目前共有5人確診送醫，其餘19名台灣人從19日起連續3天分批下船。

陳日昇因檢測報告未出爐受困於船上近月。他今天終於拿到檢測報告為陰性，連同船上最後4名台灣人都已出關下船，這19名台灣人等待搭乘晚間包機返台。1090221

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