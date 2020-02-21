更多編輯台推薦新聞：
獨家／直擊南韓武漢肺炎重疫區 大邱台師：口罩難求鬧區冷清
國際

獨家／直擊南韓武漢肺炎重疫區 大邱台師：口罩難求鬧區冷清

中研院7人團隊2週合成瑞德西韋 純度達97%
生活

中研院7人團隊2週合成瑞德西韋 純度達97%

美國武漢肺炎隔離者淪過街老鼠：我們不是活死人
國際

美國武漢肺炎隔離者淪過街老鼠：我們不是活死人

6項國考延期 高普考延至7/17
政治

6項國考延期 高普考延至7/17

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
韓國武漢肺炎延燒 今添100確診累計204例
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎／白牌運將接觸者9成6陰性 陳時中：未延燒社區

最新更新：2020/02/21 16:05
衛福部長陳時中21日表示，白牌運將155名接觸者除4名確診家人，其餘149人陰性、2人檢驗中，顯示疫情未延燒社區。中央社記者郭日曉攝　109年2月21日
衛福部長陳時中21日表示，白牌運將155名接觸者除4名確診家人，其餘149人陰性、2人檢驗中，顯示疫情未延燒社區。中央社記者郭日曉攝　109年2月21日

（中央社記者張茗喧台北21日電）白牌運將日前染武漢肺炎病逝，雖追出感染源，仍引發民眾恐慌。衛福部長陳時中今天表示，白牌運將155名接觸者除4名確診家人，其餘149人陰性、2人檢驗中，顯示疫情未延燒社區。

防疫資訊

台灣日前出現武漢肺炎死亡首例，是名中部白牌運將，根據連日追查，找出背後感染源是一名浙江返台台商，僅在體內驗出抗體，已不再具感染性，但民眾仍擔心疫情恐延燒社區。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，根據疫情調查，白牌運將相關接觸者共155人，其中4名家人確診，包括運將的媽媽、弟弟、妹妹、外甥女婿，另有149人陰性，還有2例檢驗當中，部分個案雖然過了潛伏期，但因出現相關症狀因此進行採檢。

至於白牌運將家人，陳時中說，白牌運將的媽媽接觸者較少，僅8人，其中7人陰性、1人檢驗中；外甥女婿由於有工作，工作場域人數較多，採檢79人均為陰性，可能接觸者均完成檢驗；妹妹在診所、職場接觸者共有14人，已全數採檢，其中8人陰性、6人檢驗中，顯示白牌運將對社區影響不大，疫情未延燒社區。

陳時中指出，最近看到民眾討論、相關新聞的反應等，發現社會大眾對於疫情多少有些恐慌，但他強調，疫情調查是以科學為依據，根據風險高低、專家經驗並搜集健康資料、通聯紀錄、足跡等來找出可能需要調查的人，匡列為接觸者。

對於民眾關心的潛伏期問題，他也解釋，個案潛伏期大多落在2到14天，平均是7天，偶爾也會出現24天、29天的狀況。

近日網友討論第24例的北部婦女1月16日發病，感染源追蹤到1月8日，期間有選舉等大型活動，是否有傳染可能。陳時中說，站在科學角度「不敢否認完全不可能」，但潛伏期間有接觸到的人都已匡列檢驗，疫情調查不可無限放大，都以科學為基準，呼籲社會大眾根據科學、事實討論，避免無謂恐慌。（編輯：葉俐緯）1090221

北部一名60多歲女性日前確診武漢肺炎，是國內第24例確診個案。中央流行疫情指揮中心21日宣布她的20多歲外孫女、40多歲小女兒也感染武漢肺炎。（中央社製圖）
北部一名60多歲女性日前確診武漢肺炎，是國內第24例確診個案。中央流行疫情指揮中心21日宣布她的20多歲外孫女、40多歲小女兒也感染武漢肺炎。（中央社製圖）
延伸閱讀
武漢肺炎增至26例 北部無旅遊史婦女2家人確診武漢肺炎／鑽石公主號包機接回20台人 檢疫流程一次看武漢肺炎／陳時中：日韓很快將進入旅遊疫情警示第二級武漢肺炎台灣第24例 陳時中：已掌握352接觸者武漢肺炎／3個案雙採檢陰性將出院 累計6人解除隔離武漢肺炎疫情多國燒 陳時中：能少搭飛機就少搭
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報