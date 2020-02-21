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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
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武漢肺炎疫情1/100

鑽石公主號包機晚間將返台 國軍化學車協助檢疫

最新更新：2020/02/21 21:21
鑽石公主號包機預計21日深夜將降落桃園國際機場。為加強人員防疫措施，衛福部特別調用國軍化學車，晚間7時30分前已陸續就位，將協助現場防疫處理。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月21日
鑽石公主號包機預計21日深夜將降落桃園國際機場。為加強人員防疫措施，衛福部特別調用國軍化學車，晚間7時30分前已陸續就位，將協助現場防疫處理。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月21日

（中央社記者邱俊欽桃園機場21日電）鑽石公主號包機預計今晚10時30分降落桃園國際機場。為加強人員防疫措施，衛生福利部調用的救護車與國軍化學車於晚間7時30分前已陸續就位，將協助現場防疫處理。

防疫資訊

國境疾管單位人員說，為提升防疫層級，除了原先安排的救護車外，也調用國軍化學車，協助人員檢疫等相關事宜。

衛生福利部疾病管制署、移民署國境事務大隊、航空警察局人員表示，鑽石公主號的包機降落後，將依日前武漢台商包機返台流程，班機停靠在台灣飛機維修公司機棚，旅客進行體溫測量與各項防疫檢查；參與執勤人員穿著隔離設備執勤，支援入境旅客的疾管、護照檢驗、交通動線勤務。

中央流行疫情指揮中心表示，包機搭載19名鑽石公主號旅客及1名先前派去的醫生，旅客下機後會送到衛生福利部台北醫院、衛生福利部桃園醫院住院篩檢，採檢2次陰性還須經專家及醫生判定是否能離開醫院到集中場所隔離。（編輯：陳俊碩）1090221

▼鑽石公主號包機返台 圖解檢疫流程（點擊圖片看更多內容）

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鑽石公主號包機21日赴日接回台籍旅客等多人，預計晚間10時30分左右抵達桃園國際機場，檢疫團隊已在機場整裝待命，準備迎接包機返台。中央社記者張皓安攝　109年2月21日
鑽石公主號包機21日赴日接回台籍旅客等多人，預計晚間10時30分左右抵達桃園國際機場，檢疫團隊已在機場整裝待命，準備迎接包機返台。中央社記者張皓安攝　109年2月21日
台灣派出的包機21日下午赴日本接運鑽石公主號郵輪上的台灣旅客等人，晚間已順利起飛回航，預計深夜降落桃園國際機場，多輛救護車已於機場周邊待命，提前做好準備。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月21日
台灣派出的包機21日下午赴日本接運鑽石公主號郵輪上的台灣旅客等人，晚間已順利起飛回航，預計深夜降落桃園國際機場，多輛救護車已於機場周邊待命，提前做好準備。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年2月21日
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