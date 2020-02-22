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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情4/100

武漢肺炎／鑽石公主號包機回台 19名旅客目前無症狀

最新更新：2020/02/22 11:47
鑽石公主號包機21日晚間降落桃園國際機場，各防疫單位超高規格進行嚴密措施。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　　109年2月21日
鑽石公主號包機21日晚間降落桃園國際機場，各防疫單位超高規格進行嚴密措施。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　　109年2月21日

（中央社記者吳欣紜台北22日電）19名台灣旅客昨晚坐上鑽石公主號包機抵台並送醫採檢，中央流行疫情指揮中心今天說，19名旅客都在昨晚凌晨12時前入住負壓隔離病房，目前也都沒出現症狀，採檢工作持續中。

接回鑽石公主號旅客的班機CI7550昨天晚間飛抵桃園機場，19名旅客下機後分別送往衛福部台北醫院及衛福部桃園醫院住院篩檢，中央流行疫情指揮中心今天早上召開記者會說明昨晚包機回台情況。

中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，日前有先派一名醫師過去日本，包含醫生的個人防護措施、登機手續等都在日本完成，回台包機在日本當地時間晚間7時46分起飛，落地時間為台灣時間晚間9時48分。

何啟功指出，飛機上共有30名人員，包含19名旅客、1名之前派去的醫生以及4名空服員、3名護理人員、2名機師及1名華航的處長，昨晚再經過消毒、體溫量測，通關、海關等相關工作後，11輛救護車在晚間10時45分至晚間10時55分陸續離開。

何啟功也提到，11輛救護車約在晚間11時20分至11時35分別到達三家醫院，這過程相當順利，旅客配合度也很高。

醫福會執行長王必勝則表示，19名旅客都在昨晚12時前入住負壓隔離病房，檢驗工作中還在進行中，也有準備相關衣物、盥洗用品給予旅客，這些旅客從昨晚到目前為止都沒有發燒、沒有特殊狀況。

至於旅客的行李部分，何啟功表示，行李在日本時就已經消毒外觀並用包膜包住，抵台後再請化學兵消毒並存放在貨櫃，原本說可以讓家屬領回，但經層層消毒及包膜並不方便領取，所以還是會保存14天，確保沒有感染源出去。（編輯：葉俐緯）1090222

▼鑽石公主號包機返台 圖解檢疫流程（點擊圖片看更多內容）

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台灣政府包機接回日本郵輪鑽石公主號上台籍旅客19人及1名先遣醫師，21日深夜返台旅客穿著綠色防護衣，搭乘救護車直送醫院，準備進行武漢肺炎病毒採檢。中央社記者王騰毅攝　109年2月22日
台灣政府包機接回日本郵輪鑽石公主號上台籍旅客19人及1名先遣醫師，21日深夜返台旅客穿著綠色防護衣，搭乘救護車直送醫院，準備進行武漢肺炎病毒採檢。中央社記者王騰毅攝　109年2月22日
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