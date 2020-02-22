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媒體披露未查證民眾爆料 陳時中：依法辦理

最新更新：2020/02/22 12:00
因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心22日上午召開記者會，由指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（中）等人說明最新疫情、防疫措施及鑽石公主號包機回台等相關事宜。中央社記者張新偉攝　109年2月22日
因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心22日上午召開記者會，由指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（中）等人說明最新疫情、防疫措施及鑽石公主號包機回台等相關事宜。中央社記者張新偉攝　109年2月22日

（中央社記者吳欣紜台北22日電）武漢肺炎疫情延燒，有民眾會向媒體爆料未經查證的疫情資訊，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，這樣的新聞披露是否恰當會依法辦理，也呼籲勿標籤化相關人員。

北部一名60多歲婦人日前確診武漢肺炎，目前還未找到感染源，導致近來許多人都希望指揮中心能夠公開婦人相關出沒區域、足跡等。

對此，陳時中今天表示，近來有一些重要人物希望疫情能更公開，但其實地方政府一定會知道疫情相關資訊，相關指揮及疫病調查都是與地方政府一起合作，如果地方政府覺得沒辦法掌握，可以跟指揮中心說，指揮中心會考慮是否公布相關地區。

陳時中也提到，如果地方政府都能掌握相關資訊，公開資訊只是徒增大家恐慌，確診案例中有無症狀感染的、有各種可能性的，今天公布一段足跡、明天再公布另一段足跡，「這樣對社會又有什麼幫助呢」，如果把相關訊息公告，那就是大家人人自危。

陳時中也提到，昨天某新聞台在沒有查證下披露一個相關人員的爆料，爆料者說不希望被標籤化，可是他所講的都讓親人被標籤化了，這是一件非常不好的事情，如果大家都來爆料，以後誰敢講任何事情。

陳時中指出，對於這樣的新聞披露是否恰當、合法，指揮中心會依法辦理，且大家來檢視爆料者的相關說法，爆料者說「兒子都沒有不舒服」，可是健保資料裡面明明從1月22日到2月10日都有呼吸道相關症狀在就診中。

陳時中指出，用個人感覺來做重大疫情的評論是不恰當的事情，該名爆料者甚至說「不要針對我兒子」，可是當他在新聞上這樣披露時，兒子就已經被標籤化，呼籲大家不要把相關疫調人員、感染者、接觸者標籤化，大家必須共同努力才能面對這樣疫情。（編輯：葉俐緯）1090222

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