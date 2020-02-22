第24例個案孫女探病5分鐘遭感染 指揮中心公布可能因素

北部一名60多歲婦人日前確診武漢肺炎，是國內第24例確診個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前中）22日宣布，該個案1月30日以後接觸的134名醫護人員全數陰性，排除院內感染，但為求保險仍將接觸者擴大至465人。中央社記者張新偉攝 109年2月22日

（中央社記者張茗喧台北22日電）北部60多歲武漢肺炎確診婦女的外孫女日前疑因探病短短5分鐘就染病，指揮中心執行官周志浩今天解釋，病毒傳播效率涉及因素很多，包括接觸距離、時間、病毒量等都是關鍵。

中央流行疫情指揮中心今天上午召開記者會，媒體提問聚焦白牌運將為何僅4名家人被感染，以及北部婦人外孫女僅探病為何被感染等問題。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，病毒傳播效率涉及許多因素，包括白牌運將車內環境、咳嗽嚴重程度、在家裡是否戴口罩等等；另像是北部婦人和外孫女接觸的距離、時間、病毒量等也相當關鍵，也是是否列為密切接觸者的重要考量，初步研判比較早發生的病例會是主要感染源，但仍需經由疫調才能證實。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，對於疾病潛伏期、傳染方式等，目前世界各國專家都有其看法，這些專家都是根據自己的學養提出假設，認為「可能有這樣的狀況」，就科學角度來看，先提出假設再提出科學化驗證是相當合理的，因此各種想法都會予以參考，但仍須進一步驗證。

中國大陸傳出有患者爆發二次感染，周志浩說，是否二次感染目前還不清楚，因此才要求每一名確診個案都須二次採檢陰性才可解除隔離，後續也要自主健康管理，都是為了防疫所設下的保險。

陳時中強調，不是碰到確診個案的每個人都會染病，接觸時間、個人身體狀況都是可能因素，目前相關證據都不足，後續公衛研究可能進一步找出誰是可能感染者，但現階段僅知有慢性病、身體狀況不好的民眾染病後感受比較明顯，才會呼籲這些民眾外出務必戴口罩。（編輯：葉俐緯）1090222