開學防疫 黃偉哲：校園物資整備較中央更嚴謹

（中央社記者張榮祥台南22日電）高中以下各級學校下周開學，台南市全力整備校園防疫。市長黃偉哲今天出席台灣首廟天壇消災法會時表示，台南校園防疫物資整備將比中央標準更嚴謹，停課標準比照中央規定辦理。

黃偉哲指出，市府團隊及市民已繃緊神經做好防疫措施，但俗話也說「要人也要神」，除人為措施外，上天保佑也是民心所企盼的。

至於距離高國中小學開學日只剩3天，黃偉哲表示，防疫作業不允許一絲一毫的疏漏，當初決議延後2週開學，雖造成不便，卻也爭取到時間做好準備，包括補充防疫物資、實行師生入校檢驗SOP演練，及學生身體不適時的安置程序等。

黃偉哲說，若當初執意2月11日開學，整個情形會很混亂，相信多出這2週時間，讓大家做好萬全準備，台南校園防疫物資的整備也一定會比中央標準更嚴謹。

中央已公布停課標準，黃偉哲表示，台南將比照中央標準執行，但若疫情加重或發生社區感染，即使完全依中央標準，家長也不願讓小孩上學，就會出現「課照上、卻沒有學生」的狀況，這點必須事先想好，市府將盡快和專家學者、醫師討論。

武漢肺炎（2019新型冠狀病毒、COVID-19）疫情未減，台南市中西區台灣首廟天壇今天舉行「新冠肺炎消災祈禳大法會」。黃偉哲率市府各局處首長、區長及40多間宮廟代表參與，祈求疫情早日平息，國泰民安。（編輯：孫承武）1090222