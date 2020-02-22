民眾居家隔離惡言相向 防疫人員擦乾淚再上工

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化有5例武漢肺炎確診病例，需居家隔離有32人，居家檢疫600多人；衛生局人員除打電話關心、幫忙張羅三餐，也要忍受民眾惡言相向，有人因此落淚，但擦乾淚還是得完成工作。

武漢肺炎確診病例不斷增加，在26名確診病例中，彰化縣就有5名，因此需要居家隔離的民眾就有32人，加上從中港澳回來需要居家檢疫的民眾也多達600到700人；居家隔離的民眾由彰化縣衛生局的疾病管制科人員1天打2次電話關心，至於需要居家檢疫的民眾則由里長和村里幹事負責，衛生局人員1天也會打1次電話關心。

彰化縣衛生局疾病管制科長王曉琪說，自從傳出武漢肺炎確診病例以來，農曆春節假期時，她和同事們就開始上班，「不知休假為何物」，人人電話不離手，每天打電話關心居家隔離者身體狀況，詢問有無需要協助的地方，如果有人沒接電話，衛生局人員就會跟員警一起前往民眾住處查勤。

王曉琪表示，有些被隔離的民眾能夠體諒他們，但也有很多民眾覺得天天被問身體健康情形很煩，還有人每天打電話進來罵，質疑為什麼檢驗報告還不出來、害得要被隔離，同仁被罵到落淚，但還是要把工作做好。

王曉琪說，幸好同事們都會相互加油打氣，把淚擦乾後還是要完成工作，她也會鼓勵大家以做好事的心情，將防止疫情擴散列為首要工作，也希望被隔離的民眾能以同理心相互體諒，一起合作守護眾人的健康，將武漢肺炎造成的影響降到最低，不讓防疫出現破口。

此外，彰化縣還有600到700人需要居家檢疫；負責居家檢疫的彰化縣衛生局保健科長姚玉津說，居家檢疫者不能離開住所，一開始他們遇到的問題是，很多人都填上自己的戶籍地而非居住地，讓防疫人員撲空，而接受居家檢疫的民眾雖由里長或里幹事打電話關心狀況，但衛生局1天也會打1次電話。

「有的民眾覺得我們很煩，也有獨居者三餐需要我們幫忙張羅」，姚玉津解釋，居家檢疫的人數比較多，有的民眾與家人同住，他們都會提醒能夠自己在單獨的房間生活最好，以及若身體有狀況要馬上回報，遇到部分民眾抱怨，他們也只能好言相勸。

姚玉津說，有的民眾獨居，因居家檢疫不能外出，三餐出現問題，他們也要幫忙張羅，像是請社區幫忙供餐，或是請人幫忙買食物；有時也要扮演「張老師」，安撫那些憂心疫情或是因無法外出而心煩意亂的民眾，事情雖然很雜，但她和同事們都希望民眾能體諒，防疫優先，只能以一時的不方便換取大家的健康。（編輯：謝雅竹）1090222