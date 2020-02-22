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屏東舊筏灣部落裝設太陽能 點亮石板屋

最新更新：2020/02/22 17:40

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣政府與瑪家鄉舊筏灣部落協力，最近在舊筏灣部落13座石板屋設置移動式太陽能發電設備，以不破壞石板屋結構、不改變部落生態環境的方式，為部落點亮石板屋。

位於屏東縣瑪家鄉海拔810公尺的舊筏灣部落，曾是屏東境內大型的排灣族部落，也是台灣罕有的完整石板屋群，但因地域偏遠，加上交通、教育、醫療不便等因素，民國63年全村遷至今瑪家鄉排灣村（位於縣道185旁）。

縣政府今天發新聞稿表示，仍有不少族人心繫原鄉時常返家打理故居、種植農作，98年莫拉克風災造成舊筏灣部落全境電力、訊號中斷，淪為「黑暗部落」，近年族人深感舊部落與文化資產間的重要連結，紛紛返回原鄉重建或修復石板屋，保存完善13座石板屋，並以「無電部落」為號召，發展生態旅遊及部落文化體驗。

縣府指出，基礎民生用電仍有必需性，舊筏灣部落曾獲去年亞太旅行協會文化與遺產類金獎，具有深厚原民文化底蘊，為最大限度保存石板屋的完整性，也因應山區多變的天氣狀態，舊筏灣部落採用「移動式」工法設置太陽能設備，依照13座石板屋不同的房屋架構、陽光角度等，因屋制宜為每座石板屋量身打造可拆卸式太陽能設備。

縣長潘孟安表示，相對於傳統電力，綠能發電反而更能因地制宜為居民供電，當舊傳統遇上新能源未必彼此排斥，反而能為部落能源轉型提供新思維，相信舊筏灣部落的成功能為屏東原民部落開創傳統與現代結合的新方向。（編輯：陳俊碩）1090222

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