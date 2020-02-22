柯文哲稱不知第24案在哪 陳時中：別害其他首長

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中22日表示，近來有些重要人物希望疫情能更公開，但其實地方政府一定會知道疫情相關資訊，相關指揮及疫病調查都是與地方政府一起合作，若地方政府覺得沒辦法掌握，可以跟指揮中心說，指揮中心會考慮是否公布相關地區。中央社記者張新偉攝 109年2月22日

（中央社記者張茗喧台北22日電）武漢肺炎北部婦人至今感染源未明，也不知在哪縣市，引發台北市長柯文哲不滿，直言不知道在哪，更稱中國因隱匿才搞成這樣，一番話惹怒衛福部長陳時中，要柯文哲別害其他首長。

國內日前公布第24例武漢肺炎病例，中央流行疫情指揮中心僅公開該確診婦人住北部，但並未公布所在縣市，目前感染源也還未明。衛福部長陳時中昨天在立法院表示，相關資訊地方政府都有掌握。

然而，指揮中心不公開所在縣市作法卻引發台北市長柯文哲不滿，不僅自稱不知道第24案在哪，甚至說中國大陸就是因隱匿疫情才搞成這樣。

柯文哲一席話惹怒指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，他今天晚間接受電話聯訪表示，根據「傳染病防治法」，地方衛生單位接到傳染病通知時，第一時間就是迅速檢驗或調查來源，接著報告首長和中央主管機關。

陳時中說，現在通報系統都很完整，加上事態緊急，相關通報都會同時給地方和中央主管機關，以便兩邊盡快展開疫情調查、消毒等防疫作為。正因如此，地方首長應該是最先知道的，且不論個案在哪個縣市都不影響防疫。

他批評，若有縣市首長公開表明「不是我」，那就代表個案在其他縣市，反而會害到其他縣市首長，現在正值防疫關鍵期，呼籲縣市首長扛起責任，和中央合作防疫。（編輯：吳協昌）1090222