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國際油價走高 24日起汽油漲6角柴油漲7角

最新更新：2020/02/23 12:42
國際油價走高，台灣中油公司23日表示，汽柴油24日凌晨零時起，每公升各調漲新台幣0.6及0.7元。（中央社檔案照片）
國際油價走高，台灣中油公司23日表示，汽柴油24日凌晨零時起，每公升各調漲新台幣0.6及0.7元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北23日電）武漢肺炎疫情持續牽動原物料走勢，不過因市場恐慌情緒降低，加上石油減產預期，均推動國際油價走高，台灣中油公司今天表示，汽柴油24日凌晨零時起，每公升各調漲新台幣0.6及0.7元。

2019年新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發後，引發市場對全球經濟前景的擔憂，國際油價應聲走跌，不過近日恐慌情緒有降溫跡象；台灣中油公司表示，本週受OPEC+仍在考慮擴大減產，以及市場對於疫情恐慌降低等因素影響，帶動國際原油價格上漲。

因應國際原油價格走勢，台灣中油公司今天宣布，自24日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲0.6及0.7元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.5元、95無鉛汽油每公升27.0元、98無鉛汽油每公升29.0元、超級柴油每公升23.3元。

中油進一步說明，本週調價指標7D3B週均價為每桶56.91美元，較前週54.39美元上漲2.52美元，新台幣兌美元匯率貶值0.14元，國內油價依公式計算漲幅為4.1%，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，因此足額調整。（編輯：蘇志宗）1090223

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