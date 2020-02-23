血友病少年滯留湖北藥用完 陳時中：已開4劑可用到3/28

因武漢肺炎疫情滯留湖北的血友病少年又傳出藥劑用完，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日表示，20日已開了4劑，可用到3月28日。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳怡璇、陳偉婷台北23日電）因武漢肺炎疫情滯留湖北的血友病少年又傳出藥劑用完，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，20日已經開了4劑，可用到3月28日。

海基會日前透過台商千里送藥給滯留湖北的血友病少年，大陸台商組織全國台企聯昨夜稱此少年的針劑已不夠。

陳時中表示，20日已經開了4劑給少年的家人，預計可用到3月28日。（編輯：管中維）1090223

滯陸血友病患用藥 高醫：續配合人道給藥

（中央社記者陳朝福高雄23日電）罹血友病隨母親返武漢的患者，因疫情影響無法按時取得所需針劑再度引發關切。高醫大附設中和醫院今天指出，患者父親日前已代為取藥，暫無針劑用藥問題。

日前沒搭上武漢包機返台的血友病童所需針劑問題，後來在陸委會的協助下順利取得。日前中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會收到滯留武漢血友病患者母親反映，以其14歲罹病的兒子有用藥及就醫問題，盼能早日回台。

有關患者仍滯留湖北且有針劑不繼的問題，高醫大附院指出，患者父親日前已到院代領針劑，院方會持續配合人道給藥。

高醫日前指出，病童罹患第八凝血因子缺乏的重型血友病患，合併第八因子抗體須注射這個新藥預防身體出血，若不施打可能造成關節，甚至全身出血危險。（編輯：黃世雅）1090223