武漢肺炎北部父子確診 小兒子疑是感染源

（中央社記者陳偉婷台北23日電）台灣新增一起武漢肺炎家庭群聚，確診者為一對父子。但中央流行疫情指揮中心發現，確診者的小兒子最早出現呼吸道症狀，高度懷疑是感染源，仍在採檢中。

疫情指揮中心今天公布一起武漢肺炎家庭群聚案，確診者為北部80多歲男性（案27，指標個案）及50多歲男性（案28），兩人為父子關係。案27本身為具高血壓、糖尿病等慢性病的洗腎病人，近期無出國史。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會表示，案27因年事已高且有多重慢性病，病況較為嚴重，目前在加護病房治療。案28也有兩側肺炎狀況，目前在隔離病房治療。

指揮中心疫調發現，雖然案27和28沒有出國史，但案27的小兒子過去工作頻繁往返兩岸，且曾在春節時和有中港澳旅遊史友人吃飯。目前還在釐清可能感染源。

疫情指揮中心應變官莊人祥在記者會後接受聯訪表示，案27和案28家人共有9人，案27白天會在案28家中，晚上則到小兒子家中。小兒子目前採檢中，但因有相關接觸史，且小兒子在1月29日就出現呼吸道症狀，比案27和案28都更早發病，高度懷疑可能是小兒子感染後傳給家人，但有待採檢結果驗證。（編輯：管中維）1090223