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武漢肺炎義大利疫情延燒 確診病例破百2死
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

首例武漢肺炎肺纖維化 張上淳：未完全復元非後遺症

最新更新：2020/02/23 19:56
台大專家張上淳23日表示，武漢肺炎首例個案電腦斷層肺部曾有纖維化，但並非後遺症，而是還沒完整復元，之後復元就會愈來愈好。
台大專家張上淳23日表示，武漢肺炎首例個案電腦斷層肺部曾有纖維化，但並非後遺症，而是還沒完整復元，之後復元就會愈來愈好。

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北23日電）台灣首例武漢肺炎確診個案有肺部纖維化現象。台大專家張上淳今天說，首例個案電腦斷層肺部曾有纖維化，但並非後遺症，而是還沒完整復元，之後復元就會愈來愈好。（延伸閱讀：世衛：武漢肺炎藥物臨床試驗 3週後揭曉結果

防疫資訊

過去SARS（嚴重急性呼吸道症候群）病患出現肺部纖維化。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳21日曾說，台灣首例COVID-19（俗稱武漢肺炎）個案確實有肺部纖維化。有論述指出，肺纖維化意即菜瓜布肺，引發民眾討論和憂慮。

張上淳下午在記者會回應媒體提問時表示，首例武漢肺炎確診個案出院時的電腦斷層掃描，看到肺還有一些纖維化的變化，還沒有到菜瓜布肺的程度，是肺功能還沒有完全復元。在SARS期間或H7N9的嚴重個案身上，出院的狀況和首例類似，但後來經過一段時間都復元。

張上淳會後受訪時也表示，首例確診個案出院時肺功能還沒有完全恢復，但相信出院隔一段時間，就會復元得愈來愈好，不能將肺纖維化稱為後遺症，只是還沒完整地復元。

肺纖維化是一種肺部損傷，因肺組織受損、形成疤痕導致。變硬的疤痕組織會使肺部難以正常運作，肺泡氣體交換的功能會受影響，隨病情加重，呼吸會愈困難。（編輯：管中維）1090223

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