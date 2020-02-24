醫事人員出國禁令僅中港澳 日韓等國可報准

指揮中心擬祭出醫事人員出國禁令。衛福部醫事司長石崇良24日說，只限去疫情高風險區，其他沒有列入旅遊疫情建議的國家，仍可前往。中央社記者徐肇昌攝 109年2月23日

（中央社記者陳偉婷台北24日電）武漢肺炎疫情期間，指揮中心擬祭出醫事人員出國禁令，引發醫界熱議。衛福部醫事司長石崇良今天說，受限制醫事人員以第一線照顧病人者，只限避免去疫情高風險區，並非全球。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，因應俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，考量醫療人力量能，下週會開會整備，醫事人員除報准外，不得出國。相關規範還有待討論，但訊息一出，不少醫事人員在網路上發難，認為不公。

相關政策的細節也還有待討論，衛生福利部醫事司將在25日召集各級醫院及院長會議討論，擬定指引後才會實施。

衛生福利部醫事司長石崇良上午接受媒體聯訪時表示，會受出國禁令影響的醫事人員以在醫院第一線照顧病人的醫護為主，中國、香港、澳門嚴禁；列入旅遊疫情建議的國家，如日本、韓國、新加坡、泰國、伊朗、義大利則報准後才能去。

石崇良說，其他沒有列入旅遊疫情建議的國家，則仍可前往，並沒有全面嚴禁出國。

不少醫護質疑相關禁令，沒有法源依據，石崇良重申，依據醫師法，醫師對天災、事變及法定傳染病的預防事項，有遵從主管機關指揮的義務；醫療法也規定，於重大災害發生時，醫療機構應遵從主管機關指揮、派遣，提供醫療服務及協助辦理公共衛生，不得規避、妨礙或拒絕。（編輯：陳清芳）1090224