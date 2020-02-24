武漢肺炎準新藥瑞德西韋公克級合成 國衛院5天內達陣

美國實驗中的抗病毒藥物瑞德西韋被認為是可能有效的治療藥物，國衛院24日再宣布完成公克級合成，讓藥物研發進展往前邁向一大步。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳欣紜台北24日電）美國實驗中的抗病毒藥物瑞德西韋被認為是可能有效的治療藥物，國衛院今天再宣布，繼完成瑞德西韋的毫克級合成後，今天完成公克級合成，讓藥物研發進展往前邁向一大步。

為了協助政府因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的防疫工作，國家衛生研究院利用2003年對抗SARS與2005年合成克流感經驗，積極投入美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Science）的瑞德西韋（Remdesivir）藥物合成工作。

國衛院日前才在總統蔡英文前往視察時宣布已完成瑞德西韋毫克級合成，且純度達97%，有助促成台灣自造，今天又再度宣布，研究團隊再接再厲，讓原定2週的作業時程，在短短5天內提前達陣，今天已完成公克級合成。

目前在台灣先後有國家衛生研究院、中央研究院先後在實驗室合成瑞德西韋。國衛院表示，已有國內廠商表達後續大量合成生產的意願，期盼能共同為此次抗疫一起努力。

日前發表在美國「國家科學院學報」的一項研究報告指出，瑞德西韋能夠有效預防猴子染上中東呼吸症候群（MERS），能顯著緩解症狀。瑞德西韋目前在中國進行臨床試驗治療2019年冠狀病毒疾病。（編輯：陳清芳）1090224