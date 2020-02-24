媽祖遶境等宗教活動是否停辦 陳時中：會討論

外界擔心媽祖遶境成防疫漏洞，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日說，內政部及相關宗教領袖會討論，找出大家可以接受的方法。圖為2019年4月7日台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動揭開序幕，大批信眾簇擁媽祖神轎。（中央社檔案照片）

（中央社記者余曉涵台北24日電）韓國因宗教大型集會導致武漢肺炎群聚感染，外界擔心媽祖遶境也成防疫漏洞。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，內政部及相關宗教領袖會討論，找出大家可以接受的方法。

武漢肺炎疫情持續升溫，讓外界擔憂即將登場的清明節、媽祖遶境等宗教民俗活動，將成防疫漏洞。

陳時中在記者會中表示，看到韓國大型集會，讓他們也很擔憂，內政部會與相關宗教領袖及相關團體會商討論，找出大家可以接受的方法。

至於即將來到的清明節，陳時中指出，清明節部分，希望3月1日前地方關懷服務體系能建構完全，只要未來基本的體系準備好，對社區防疫都有所幫助。（編輯：管中維）1090224

大甲媽遶境照常 鎮瀾宮籲信徒做好防護相信政府

（中央社記者趙麗妍台中24日電）武漢肺炎疫情延燒，網友憂心大甲媽祖遶境活動恐有疫情擴散風險，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，相信蔡政府所做措施，活動都在戶外，將做好防疫措施，呼籲民眾身體不適勿參加。

一年一度大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在3月19日起駕，為期9天8夜，將行經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，全程340多公里，駐駕百餘家宮廟，大甲媽起駕後，一路上信眾設置的點心站也開張，因應武漢肺炎疫情，防疫工作引發重視。

有網友憂心跟隨大甲媽遶境的信徒大軍恐出現群聚感染，網路上出現要求取消遶境活動的聲浪。鄭銘坤今天下午召開記者會，說明遶境進香時的防疫措施。

因應武漢肺炎疫情，新港奉天宮24日召開大甲媽遶境進香臨時籌備會，討論如何防疫，由董事長何達煌（淺藍外套者）主持，邀請大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（站立者）與會。（新港奉天宮提供）中央社記者蔡智明傳真 109年2月24日

鄭銘坤指出，有些人擔心得太多，明天全台灣的學校就要開學，捷運、高鐵每天百萬人次搭乘，這些公共場所政府都沒在怕了，大家相信蔡政府的措施，武漢肺炎疫情，全世界許多國家都控制不好，但台灣控制得很好。

「人怕人、嚇死人」鄭銘坤表示，大甲媽祖遶境活動都是在室外，呼籲大家應該要走出來，不然連菜市場都不要去，什麼事都不要做了。

他也提到，這次遶境進香活動，鎮瀾宮、奉天宮等各單位都做好準備，研擬防疫方針，屆時將在崙仔橋上搭建噴霧，媽祖遶境隊伍進入新港，過橋時就會進行消毒。

遶境時點心站也是防疫一大關卡，鄭銘坤指出，已聯絡各點心站，除環保用餐外，以前自己打菜的方式將改為用小便當、裝餐盒，提供食物時每個人戴口罩，口沫才不會噴在食物上；每年都和大型醫院合作提升醫療措施。

往年大甲媽祖遶境起駕後，一路上信眾設置的點心站提供有各式美食，今年因應武漢肺炎疫情，以前自己打菜的方式將改為用小便當、裝餐盒，提供食物時每個人戴口罩，避免口沫噴濺。圖為往年點心站盛況。中央社記者趙麗妍攝 109年2月24日

跟隨媽祖遶境信徒多睡在各宮廟，鄭銘坤說，各宮廟該消毒的地方都會消毒，工作人員每天量3次體溫，他呼籲信眾，遶境時不要握手，盡量戴口罩，身體不適者不要參加，3月時太陽很大了，大家應該要走出來。

台中市長盧秀燕表示，對於防疫期間的宗教活動，中央防疫指揮中心有公眾集會因應指引，市府已提供各宮廟團體參考。

大甲鎮瀾宮遶境進香活動每年推出一日體驗，以往一開放報名，立刻被秒殺，今年預計在2月底、3月初開放報名，依舊維持2萬個名額不變。（編輯：方沛清）1090224