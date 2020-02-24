更多編輯台推薦新聞：
圖解防疫 2/25開學日校園6大對策一次看
生活

圖解防疫 2/25開學日校園6大對策一次看

影片／金恩博士6度登TIME封面 視覺特效公司打虛擬肖像
科技

影片／金恩博士6度登TIME封面 視覺特效公司打虛擬肖像

學測成績查詢看這裡 109年各科5標一覽
生活

學測成績查詢看這裡 109年各科5標一覽

馬哈地辭職拋出震撼彈 政壇板塊位移待觀察
國際

馬哈地辭職拋出震撼彈 政壇板塊位移待觀察

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
玉里天主堂倉庫焚毀捐助湧入 劉一峰籲將愛心留給其他弱勢
首頁 / 生活
新聞專題
口罩購買實名制上路
因應武漢肺炎疫情，2月6日起購買口罩採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每人7天內限購2片，一片降價為5元。2月16日起購買據點增加303家衛生所，購買規定如同現行方式，依身分證字號最末碼分單、雙號分流。
口罩購買實名制上路
新聞專題
口罩購買實名制上路2/33

口罩實名制購買需求不均 擬滾動檢討部分區域配送量

最新更新：2020/02/24 18:57
中央流行疫情指揮中心24日表示，口罩實名制販售、需求各區域不同，將請健保署就販賣狀況，滾動檢討是否調整部分區域配送量。圖為民眾排隊等待買口罩。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心24日表示，口罩實名制販售、需求各區域不同，將請健保署就販賣狀況，滾動檢討是否調整部分區域配送量。圖為民眾排隊等待買口罩。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳欣紜台北24日電）口罩實名制購買6日上路，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，口罩販售、需求各區域不同，將請衛生福利部中央健康保險署就販賣狀況，滾動檢討是否調整部分區域配送量。（延伸閱讀：醫療口罩留給第一線 育幼院童針線縫布口罩

防疫資訊

陳時中在指揮中心傍晚舉行的記者會接受媒體訪問表示，口罩是否夠他不敢講，但現在已不能稱為「口罩之亂」。

陳時中表示，依統計資料，23日週日共發送397萬片口罩，其中267萬片是大人口罩、130萬片是小孩口罩，購買狀況為大人口罩售出65％、小孩口罩售出55%；22日週六也配送一樣數量，大人口罩銷售量78％、小孩銷售量42％。

他說，口罩需求不敢說都滿足，但經這樣調控算控制住，口罩總量應可慢慢滿足，可能還是有不均問題，會請健保署檢討販賣狀況，是否減少某些區域配送量，滾動式檢討解決。（編輯：李明宗）1090224

延伸閱讀
藥局自主守護最弱勢 讓糖尿病患優先買酒精棉片口罩工廠拚產量倍增 罹癌員工也加班武漢肺炎準新藥瑞德西韋公克級合成 原2週時程2天內達陣公布確診個案所在地 陳時中：以有益防疫為考量媒體披露未查證民眾爆料 陳時中：依法辦理武漢肺炎增至26例 北部無旅遊史婦女2家人確診
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報