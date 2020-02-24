高雄文化公車淪一人專車 3/2起優化增班更便宜

高雄市文化公車因營運績效差，交通局因此決定自3月2日起，將4線文化公車整併優化為市區公車。圖為文化公車哈瑪星路線。（圖取自高雄市文化局網頁hamasen.khcc.gov.tw）

（中央社記者王淑芬高雄24日電）過去經營頗受好評的高雄市文化公車近來因營運績效差，甚至有成為「一人專車」的情形，交通局因此決定自3月2日起，將4線文化公車整併優化為市區公車，班次更多，票價更優惠。

高雄市自民國100年起推出文化公車，多於假日行駛熱門文化景點，專人文化導覽解說的服務頗受好評，成為文化觀光亮點；不過，交通局指出，近來因營運績效差，將整併行駛。

高雄市文化局主任秘書劉秀英今天告訴中央社記者，4條路線中，除了哈瑪星路線平、假日都有行駛，其餘的鳳山、舊城及紅毛港路線都是假日才服務。而文化公車的導覽服務，下月起也將併進一般公車，民眾可透過手機在路線圖掃描QR-Code，了解各文化景點資訊。

高雄市4條路線文化公車有哈瑪星、鳳山、舊城及紅毛港等，交通局指出，哈瑪星線未來將由99公車服務，班次也由原來平日的8車次，提升為16車次，假日維持17車次；鳳山線則整併由橘8公車服務，班次由原來平日停駛、假日17車次提升為平日20車次、假日19車次。

舊城線原線調整為紅59公車，並增加平日4車次服務，假日維持現有的8車次。紅毛港線原線調整為紅13公車，班次不變（假日才行駛）。

交通局指出，鳳山、舊城線常常是「一人專車」，優化為市區公車後，可讓班次增加、票價更由新台幣50元可一日暢遊，調整為按里程段次計費，每段12元，且適用「1日2段吃到飽」及「公車轉乘公車1段免費」等優惠，每日只要花24元可暢遊高雄，便利划算。（編輯：洪學廣）1090224