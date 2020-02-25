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滯留湖北血友病少年返台 送醫隔離採驗

最新更新：2020/02/25 00:28

（中央社記者邱俊欽、繆宗翰桃園機場24日電）滯留中國湖北的血友病少年與母親在政府安排下，今天深夜搭機返台，疾管單位在桃園機場機坪再度進行嚴密檢疫後，以救護車將兩人帶往醫院隔離採驗。

血友病少年與母親晚間搭乘班機從成都返台，飛機內共有乘客43人。班機在10時46分降落桃園機場，隨即滑行到601停機坪，母子先行下機後，防檢人員再度進行入境檢疫作業程序，隨後在11時36分由救護車載往後送醫院進行隔離採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在防疫記者會中表示，血友病少年母子搭乘班機返台，兩人須經過採檢且隔離檢疫。

疾管單位人員指出，血友病少年母子在搭機前已經過測量體溫，在沒有發燒狀況上飛機，同時由護理師協助進行隔離衣、口罩、面罩等防護裝備著裝。

衛生福利部疾病管制署與航空公司人員表示，為了安全戒護少年與母親返台，特別在飛機上準備好隔離衣、頭罩、口罩、護目鏡等防護裝備，讓血友病少年與親人在搭機時穿著。

行政院大陸委員會證實，滯留中國湖北省的血友病少年是兩岸婚姻在台所生的子女，具有中華民國國籍。血友病少年的母親原為中國大陸人士，與少年的父親（台灣人）結婚後來台，並已依規定程序定居，取得台灣身分證多年。

血友病少年和母親於23日深夜11時15分從湖北荊門出發，途經約1000公里車程，並從湖北省跨越重慶市再進入四川省，在今天上午抵達成都機場附近的旅館休息；今晚搭乘7時35分左右的長榮班機從成都起飛，並於深夜抵達桃園機場。

據了解，近一週來，荊門台商協會長簡俊男與四川、成都、湖北、荊門等地涉台機構及台商協會之間奔走協商，才促成這次血友病少年得以搭乘國籍航空公司的班機返台。（編輯：張佑之） 1090224

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