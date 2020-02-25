開學日防疫大作戰 盧秀燕：送學生家長增加

（中央社記者郝雪卿台中25日電）全台高中以下學校因為疫情延到今天開學，台中市各級學校展開防疫大作戰，市長盧秀燕到仁美國小視察後指出，多數家長配合先在家為小孩量體溫，而陪同到校的家長明顯增加。

今年寒假遇到武漢肺炎疫情而延後開學，因為疫情仍未緩和，各級學校為防疫嚴陣以待，包括入校前雙手噴消毒水、量測額溫、耳溫複檢、領取口罩等流程，第一堂課更特別安排衛教宣導課程，盼讓疫情風險降到最低。

盧秀燕上午前往北屯區仁美國小關心開學日學生入學進行體溫量測及班級導師實施衛教宣導工作情形。由於校方已事先在校門口進行分流，將有帶家長簽名的體溫記錄表學生與未帶記錄表的學生分流處理，進校秩序良好，沒有出現大排長龍的情形。

上午7時50分到8時20分，學生都在教室裡進行始業式，觀看防疫宣導影片，盧秀燕肯定學校的用心準備，盼大家齊心合作將疫情阻絕於境外。

多數的家長表示，肯定教育部延後開學的決定，讓學校可以有更多時間準備防疫措施及備齊防疫物資，讓學校環境更安全。也有老師透露，仍有部分家長對疫情有疑慮，繼續讓學生請假在家，沒有到校上學。

盧秀燕說，台中市人口比較多，校園防疫工作是大工程，感謝教育局總動員及訂定SOP流程，她今天前來視察，絕大多數的學生在家裡已量好體溫，讓今天的開學日很順暢。

盧秀燕指出，今天開學日中市仍有居家檢疫49人及滯留海外51人未到校，包括高中、國中及國小學生都有，會提供必要的措施補救教學。由於中午學生會在校內吃午餐，用餐安全也會做好準備，請廚房人員及打菜同學要戴口罩，一旦疫情有變化，教育局也會隨時檢討進行動態調整相關檢疫措施。（編輯：黃世雅）1090225