大甲媽祖遶境惹議 專家警告有風險籲延期

大甲媽祖遶境引發熱議，專家認為若參與者中有潛在感染者，後果不堪設想，建議延期或停辦。圖為2019年4月7日台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，大批信眾簇擁媽祖神轎。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北25日電）大甲媽祖遶境引發熱議，曾參與抗煞的葉金川、病毒專家施信如皆認為若參與者中有潛在感染者，後果不堪設想，建議延期或停辦。葉金川直言，若堅持照辦，「主辦單位要負全責」。

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在3月19日起駕，為期9天8夜，全程340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義，每年吸引大批信徒跟隨，不過今年因武漢肺炎疫情爆發，有醫生、網友發文呼籲，暫停舉辦遶境活動。

SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間曾在和平醫院隔離、時任衛生署長葉金川今天上午接受「台北之音」專訪時表示，媽祖遶境活動若照辦確實有風險，萬一社區中有沒抓到的帶原者，又參加這麼大型活動後果不堪設想，「主辦單位要負全責」。

他強調，疫情問題「不能靠媽祖、信仰解決」，媽祖確實會保佑心靈平安，但不會阻擋病毒，若非辦不可務必注意幾件事，包括對所有參與者先做發燒篩檢，禁止發燒、有上呼吸道症狀或有相關旅遊史者參加。

相較SARS，「我更怕新冠病毒。」葉金川坦言，武漢肺炎雖然死亡率、重病率都比SARS低，但傳染力強，死亡率也有0.5到2%，等於100支籤裡可能有2人抽到會死亡，加上目前新冠病毒沒有特效藥與疫苗，只能用時間換取空間，盡量靠隔離阻絕措施防止病毒傳播。

葉金川認為，武漢肺炎病例一定還會再來，但只要不變成散發性、一次來100個就好，目前30例當中雖然有好幾例隱性帶原者，但透過已知個案回推，一層層往下查還是能揪出來；至於疫情是否會像SARS在天熱時趨緩，「就要問上帝了。」

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，根據目前疫情狀況來看，武漢肺炎會造成嚴重的家庭群聚感染，代表長期近距離相處，感染風險比較高，尤其大甲媽祖遶境又長達9天8夜，若參與人員當中有一個是沒被發現的潛在感染者，「確實可能造成大規模感染」，建議最好延期，若非辦不可則建議在空曠處象徵性地辦一下。（編輯：張雅淨）1090225