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查老翁家庭群聚案感染源 小兒子友人採血驗抗體

最新更新：2020/02/25 15:48

（中央社記者陳偉婷、陳怡璇台北25日電）台灣武漢肺炎確診增到31人，其中2起北部家庭群聚還找不到感染源。第27例北部老翁群聚案的感染源，疑是小兒子曾接觸中國旅遊史友人，友人目前已採檢並抽血驗抗體。

台灣連日都有COVID-19（武漢肺炎）新增個案，今天新增的確診者為北部80餘歲老翁的孫子，他們一家已有5人染病，包含老翁、老翁配偶、大兒子、小兒子及孫子。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥下午在記者會後受訪表示，新增的個案孫子為無症狀感染者，其他有症狀者的發病順序為小兒子、大兒子、老翁配偶和老翁。因小孫子沒有症狀，且大小兒子兩家人互動頻繁，雖然小孫子曾探望爺爺，但不能據此說是探病被感染，目前無法釐清感染源是誰。

不過，此群聚案中，小兒子過去有中國工作史，也曾到過武漢，108年12月從廣州回台，且在過年期間，曾與有中國旅遊史的友人聚餐，被懷疑是感染源。

莊人祥說，已經掌握小兒子有中國接觸史的友人，且已採檢並抽血檢驗，如果因感染時間已久、為採檢陰性，還可看血液有沒有武漢病毒的抗體，釐清是不是可能的感染源。

另有一案北部60餘歲女性的家庭群聚案，已有3人確診，目前也找無感染源；且因60餘歲女性病況嚴重，也無法詳細疫調。

記者會上有媒體詢問，找不到感染源的群聚案是否有結案的底線；陳時中說，「不會往社區拓」就宣布結案，如果個案相關接觸者都採檢，都沒有確診，代表疫情沒有向外拓散，就可認定結案，往前追溯感染源並不是任務的重點。（編輯：李亨山）1090225

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