高市擬4階段負壓病房徵調計畫 因應疫情

武漢肺炎疫情至今未見緩解，高雄市衛生局長林立人（右）25日邀12家指定隔離醫院代表開會，預先擬定4階段負壓隔離病房徵調及清空機制，以因應疫情變化。中央社記者王淑芬攝 109年2月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）武漢肺炎疫情嚴峻，全球確診病例持續增加，因應疫情可能擴大或社區感染，高雄市衛生局今天邀12家指定隔離醫院擬定4階段徵調及清空負壓隔離病房，以應疫情變化及需求。

衛生局邀包括高雄榮總、高雄醫學院附設中和紀念醫院等代表在高市府召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎指定隔離醫院減災分流應變協調會議」，市長韓國瑜主持，並聽取負壓病房徵調計畫內容。

衛生局長林立人於會後接受媒體聯訪指出，針對醫療體系保全及人力支援機制，高雄市12家指定隔離醫院完成應變計畫及人力支援盤點。

他表示，12家醫院有164間負壓隔離病房，協調擬定分4階段清空；如果未來社區感染發生時、病人數增加，將可以有效的運用負壓隔離病房；同時要求醫院預先規劃院內動線，確保醫療防線無虞並減少人員耗損。

林立人指出，負壓隔離病房以照顧武漢肺炎需求做優先使用，但也要達到醫療體系的保全，讓醫院發揮原有的角色，一樣能照顧好其它重症病友，落實風險分級概念。

另外，他提到如果發生社區傳播，有一些個案沒有旅遊史、沒有接觸史可循時，未來擬規劃「社區診療站」，讓個案不必都跑大醫院，可以讓地區醫院扮演發燒病友診療及採檢角色，及初步風險分級等。

他指出，和醫院交流研議並提前盤點整備，高雄市後續續配合中央指揮外也超前部署，盼能降低疫情傷害。（編輯：李亨山）1090225