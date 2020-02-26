鑽石公主號確診5台人 醫藥費日買單船公司助返台

鑽石公主號上有5名台籍乘客感染武漢肺炎被送往日本的醫院治療，日本政府將全額買單5名台灣人的治療費用，遊輪公司則會協助安排返台班機並負擔機票費用。圖為鑽石公主號。（共同社提供）

（更新）指揮中心今天宣布，滯留日本台人回台需檢附日方診斷證明才准入境，且返台直送醫院採檢，2次陰性才能返家自主健康管理。

（中央社台北26日電）鑽石公主號上5名台籍乘客確診感染武漢肺炎被送往日本的醫院治療，今天有兩人康復出院。5名台灣人的治療費用全由日本政府買單，遊輪公司則會協助安排返台班機並負擔機票費用。

鑽石公主號上5名台灣旅客確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）日前已被送往日本各地醫院接受治療。在東京市區自衛隊中央醫院接受治療的40多歲台灣男乘客與另一名女性乘客經醫院連續兩次採檢為陰性，院方給予出院的綠燈。

在鑽石公主號上確診感染武漢肺炎而在日本住院治療的中年台灣男乘客與另一位台灣婦女26日出院，他們在東京的自衛隊中央醫院經過兩次連續採檢為陰性，醫生給予出院的綠燈。（讀者提供）中央社 109年2月26日

目前還有3位台灣旅客仍在日本的醫院接受治療，包括2月6日下船送到橫濱醫院的60多歲女性；13日確診送醫的85歲老先生在關東的醫院接受治療，以及在名古屋的醫院接受治療的男乘客。

隨著兩名台灣旅客康復出院、其餘3名台灣旅客接下來也可能陸續出院，外界關心這5人如何返台？據了解，這5名台灣人在日本接受治療的費用全部由日本政府買單；鑽石公主號所屬的遊輪公司會依據當事人的意願，安排返台的班機，機票費用由遊輪公司負擔，駐日代表處也會協調國人返台事宜。

今天出院的中年男乘客先前因同船的85歲父親在船上咳血，寫信向總統蔡英文求救，兩度請求船醫替父親看診後，因為確診感染，父親被送往關東地區的醫院治療。

父子倆在日治療期間未能入住相同醫院，如今兒子恢復健康、獲准出院，他準備今天戴著口罩，搭兩小時電車，前往父親入住的醫院附近下榻旅館，等待父親出院。

他說，父親恢復情形良好，沒有咳嗽症狀，醫生已停用咳嗽藥，不過仍需再通過一次採檢，可能最快明天就能出院。

至於目前人在名古屋的醫院接受治療的另一名台灣男乘客，因為3次檢測結果都呈現陽性，仍需留院治療。（編輯：周永捷）1090226