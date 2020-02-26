更多編輯台推薦新聞：
指全世界欠武漢 世衛專家：若我感染想在中國治療
國際

指全世界欠武漢 世衛專家：若我感染想在中國治療

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報
國際

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理
生活

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下
運動

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
北部老翁家庭群聚再添1人 外籍看護染武漢肺炎
首頁 / 生活

鑽石公主號確診5台人 醫藥費日買單船公司助返台

最新更新：2020/02/26 14:09
鑽石公主號上有5名台籍乘客感染武漢肺炎被送往日本的醫院治療，日本政府將全額買單5名台灣人的治療費用，遊輪公司則會協助安排返台班機並負擔機票費用。圖為鑽石公主號。（共同社提供）
鑽石公主號上有5名台籍乘客感染武漢肺炎被送往日本的醫院治療，日本政府將全額買單5名台灣人的治療費用，遊輪公司則會協助安排返台班機並負擔機票費用。圖為鑽石公主號。（共同社提供）

（更新）指揮中心今天宣布，滯留日本台人回台需檢附日方診斷證明才准入境，且返台直送醫院採檢，2次陰性才能返家自主健康管理。

（中央社台北26日電）鑽石公主號上5名台籍乘客確診感染武漢肺炎被送往日本的醫院治療，今天有兩人康復出院。5名台灣人的治療費用全由日本政府買單，遊輪公司則會協助安排返台班機並負擔機票費用。

鑽石公主號上5名台灣旅客確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）日前已被送往日本各地醫院接受治療。在東京市區自衛隊中央醫院接受治療的40多歲台灣男乘客與另一名女性乘客經醫院連續兩次採檢為陰性，院方給予出院的綠燈。

在鑽石公主號上確診感染武漢肺炎而在日本住院治療的中年台灣男乘客與另一位台灣婦女26日出院，他們在東京的自衛隊中央醫院經過兩次連續採檢為陰性，醫生給予出院的綠燈。（讀者提供）中央社 109年2月26日
在鑽石公主號上確診感染武漢肺炎而在日本住院治療的中年台灣男乘客與另一位台灣婦女26日出院，他們在東京的自衛隊中央醫院經過兩次連續採檢為陰性，醫生給予出院的綠燈。（讀者提供）中央社 109年2月26日

目前還有3位台灣旅客仍在日本的醫院接受治療，包括2月6日下船送到橫濱醫院的60多歲女性；13日確診送醫的85歲老先生在關東的醫院接受治療，以及在名古屋的醫院接受治療的男乘客。

隨著兩名台灣旅客康復出院、其餘3名台灣旅客接下來也可能陸續出院，外界關心這5人如何返台？據了解，這5名台灣人在日本接受治療的費用全部由日本政府買單；鑽石公主號所屬的遊輪公司會依據當事人的意願，安排返台的班機，機票費用由遊輪公司負擔，駐日代表處也會協調國人返台事宜。

今天出院的中年男乘客先前因同船的85歲父親在船上咳血，寫信向總統蔡英文求救，兩度請求船醫替父親看診後，因為確診感染，父親被送往關東地區的醫院治療。

父子倆在日治療期間未能入住相同醫院，如今兒子恢復健康、獲准出院，他準備今天戴著口罩，搭兩小時電車，前往父親入住的醫院附近下榻旅館，等待父親出院。

他說，父親恢復情形良好，沒有咳嗽症狀，醫生已停用咳嗽藥，不過仍需再通過一次採檢，可能最快明天就能出院。

至於目前人在名古屋的醫院接受治療的另一名台灣男乘客，因為3次檢測結果都呈現陽性，仍需留院治療。（編輯：周永捷）1090226

鑽石公主號上5名台籍乘客確診感染武漢肺炎被送往日本的醫院治療，26日有兩人康復出院，圖為其中一名乘客的診斷文件。（讀者提供）
鑽石公主號上5名台籍乘客確診感染武漢肺炎被送往日本的醫院治療，26日有兩人康復出院，圖為其中一名乘客的診斷文件。（讀者提供）
延伸閱讀
獨家／染武漢肺炎康復 鑽石公主號2台人東京出院鑽石公主號日旅客返家確診武漢肺炎 四國首例武漢肺炎 鑽石公主號下船旅客45人出現發燒等症狀滯日鑽石公主號確診者 有條件返台須送醫採檢鑽石公主號下船旅客 28人出現發燒鑽石公主淪陷舞照跳：原來我們就在培養皿上
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報