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桃園宮廟延緩遶境活動 鄭文燦：慈悲濟世抗疫

最新更新：2020/02/26 14:06
考量武漢肺炎疫情期群聚活動風險較高，桃園市79家宮廟26日決定延期辦理或取消遶境等大型集會活動，桃園市長鄭文燦（前中）說，感謝各大宮廟的響應，秉持慈悲濟世心情抗疫；盼疫情結束，迎更多人潮。中央社記者邱俊欽桃園攝　109年2月26日
考量武漢肺炎疫情期群聚活動風險較高，桃園市79家宮廟26日決定延期辦理或取消遶境等大型集會活動，桃園市長鄭文燦（前中）說，感謝各大宮廟的響應，秉持慈悲濟世心情抗疫；盼疫情結束，迎更多人潮。中央社記者邱俊欽桃園攝　109年2月26日

（中央社記者邱俊欽桃園26日電）考量武漢肺炎疫情期群聚活動風險較高，桃園市79家宮廟今天決定延期辦理或取消遶境等大型集會活動，桃園市長鄭文燦說，感謝秉持慈悲濟世心情抗疫；盼疫情結束，迎更多人潮。

桃園市宮廟代表中午在桃園市綜合會議廳開會，協商是否延期辦理或取消遶境等大型集會活動，經出席的代表開會討論後，以鼓掌方式通過這項決議。

鄭文燦在會後接受媒體聯訪時感謝各大宮廟的響應，表示聯合會經過連續兩天邀集各宗教團體的負責人，基於對防疫、保護眾生安全、減少醫護人員負擔，決定停辦遶境等大型集會活動，如果有儀式典禮，也會簡單舉行。

鄭文燦說，桃園各大宗教團體跟廟宇都達成共識，有些宮廟已經宣布停辦活動，包括停辦千人廟會、健行等活動，目的希望能夠集中全國力量，做好防疫。

桃園市宗教團體文化聯合會理事長陳宗賢表示，桃園市有1000多家宮廟，合法登記有300家，聯合會由79家大型宮廟組成，每年從新春以後都有不同的大小廟會、神明聖誕等活動；隨著迎神活動越辦越大，信眾也越來越多。

陳宗賢說，因為不少信眾希望自己信奉的神明在遶境時範圍更大一點，讓更多信眾膜拜，但這次因為疫情因素，所以宗教界才會呼籲信眾有不同的考量，因此聯合會提出三點，包括1、停辦遶境車隊、演藝表演，2、緩辦，3、遵循民俗敬拜，不動員及花車藝團隨行。（編輯：李錫璋）1090226

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