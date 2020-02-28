武漢肺炎疫情嚴峻 台南台中國際級蘭展延辦

（中央社記者張榮祥、趙麗妍台南28日電）今年台灣有2場國際級的蘭展，分別是台南的「台灣國際蘭展」及台中的「世界蘭展」，但因武漢肺炎疫情嚴峻，台南市長黃偉哲與台中市長盧秀燕今天宣布延期。

黃偉哲今天宣布，採納台灣蘭花產銷發展協會建議，及考量國際蘭展每年超過20萬人次到訪，台南市政府決定配合中央防疫政策，延期舉辦2020台灣國際蘭展。

黃偉哲表示，台灣國際蘭展在台南後壁區台灣蘭花生技園區已邁入第16年，去年吸引海內外逾21萬人次到訪，創造新台幣113億元蘭花外銷商機，雖說蘭展防疫已做足準備，但疫情當前不容閃失，不論是防疫角度或品牌形象，都應忍痛延期舉辦。

黃偉哲說，今年台灣有2場國際級的蘭展，與台中市長盧秀燕將合作規劃2座城市雙展串聯，攜手深化台灣蘭花品牌；他感謝盧秀燕共同商討蘭展延期舉行的構想，促成2座城市同步宣布蘭展延辦，讓各級單位及海內外蘭花產業統一因應。在防疫當下，台中的世界蘭展及台南的台灣國際蘭展順延，他希望下半年會呈現更好的蘭展內容。

盧秀燕指出，因應疫情應變指揮中心一級開設，台中市目前疫情狀況和緩平穩，但市府防疫作為一向是超前布署，加嚴加密，許多大型活動的舉辦需要重新考慮，對3月中旬即將在台中市登場的世界蘭展，宣布延後舉辦。

2020台灣國際蘭展原定3月7日開幕；2020世界蘭展原定3月9日登場。（編輯：黃世雅）1090228