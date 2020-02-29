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胡扯當街燒死患者 散布疫情假消息14小時被逮
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結合鄰里社區超前防禦 桃園辦首場防疫演練

最新更新：2020/02/29 16:11
桃園市29日舉辦首場社區防疫超前部署演練，市長鄭文燦（左）表示，武漢肺炎疫情一旦進入社區，造成大規模感染，情境就不一樣，因此提早進行社區自主防疫演練，也感謝鄰里鄉親幫忙。中央社記者邱俊欽桃園攝　109年2月29日
桃園市29日舉辦首場社區防疫超前部署演練，市長鄭文燦（左）表示，武漢肺炎疫情一旦進入社區，造成大規模感染，情境就不一樣，因此提早進行社區自主防疫演練，也感謝鄰里鄉親幫忙。中央社記者邱俊欽桃園攝　109年2月29日

（中央社記者邱俊欽桃園29日電）武漢肺炎疫情蔓延，桃園市今天舉辦首場社區防疫超前部署演練，桃園市長鄭文燦說，在結合鄰里的合作下，讓每一個小單元成為社區的防禦單位，在有秩序下提高社區防疫能力。

因應武漢肺炎疫情，桃園市政府防疫超前部署，鄭文燦下午親自主持桃園社區自主防疫演練，以實兵方式模擬某社區發生疑似社區感染，立即啟動社區自主防疫體系，並由里長系統組成自主防疫編組，分別執行環境消毒、訪客健康評估、謀合通訊診療作業、救護後送作業、居家隔離者、檢疫者關懷等工作，以防堵進一步疫情蔓延。

鄭文燦說，武漢肺炎疫情傳染力非常強，若一旦進入社區後，造成大規模感染，情境就不一樣，因此提早做社區自主防疫演練，包括患者隔離關懷後送、社區編組消毒跟管制等，也感謝鄰里鄉親幫忙。

他談到，在結合消防局、民政局以及衛生局三方面的力量，讓每一個小單元成為社區的防禦單位，可以在有秩序下，提高社區防疫能力。鄭文燦也說，防疫如同作戰，要超前部署，將來減災才能成功。（編輯：方沛清）1090229

武漢肺炎疫情持續延燒，桃園市29日舉辦首場社區防疫超前部署演練，內容包括患者隔離關懷後送、社區編組消毒及管制等。中央社記者邱俊欽桃園攝　109年2月29日
武漢肺炎疫情持續延燒，桃園市29日舉辦首場社區防疫超前部署演練，內容包括患者隔離關懷後送、社區編組消毒及管制等。中央社記者邱俊欽桃園攝　109年2月29日
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