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胡扯當街燒死患者 散布疫情假消息14小時被逮
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防疫超前部署 陳時中籲沒事不要去醫院

最新更新：2020/02/29 16:03

（中央社記者余曉涵、張茗喧台北29日電）武漢肺炎疫情升溫，甚至出現院內感染情形，衛福部長陳時中表示，醫院秩序變得很重要，人越少越好，呼籲沒有特別的急診不要到急診室去，而是到基層診所去看病。

武漢肺炎持續升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5例COVID-19（武漢肺炎）確定病例，其中有3名為護理人員，1名為院內清潔人員，顯示出現院內感染狀況。

不少醫院也超前部署，包含強化病人分流、入口管制、外包管理等措施，進門管制上也將採貴賓證、陪病證、探病證等區分。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天在記者會表示，醫院的秩序變得很重要，當然人越少越好，特別呼籲只要沒有什麼急診，就不要到急診室去，而是應該到基層去看病，相關的檢傷分類，也是比較強的再到醫院。

陳時中表示，醫院探病的規格也比照加護病房，每天2個時段，2個人，醫院會準備好陪病證控制好人數，探病雖然也有2張探病證，但沒有必要就不要親自去探病，可以透過視訊方式表達關心。

他說，醫院對於家屬病情詢問上也可以仔細一點，免除家屬擔心，避免不必要的接觸。

陳時中強調，不論是誰都要遵守醫院秩序，不要在醫院裡面有非必要的陪病或行為，或者是在醫院裡趴趴走，一定要維持自己的健康，遵從病房管理人員指示。

在看護移工教育訓練的部分，陳時中也責成醫院做好教育訓練，讓看護也要有管控跟身體自我防護的概念。

陳時中也指出，已經跟警政署還有內政部討論，任何違反秩序的行為都不會容忍，一定隨報隨辦，必定予以嚴懲。（編輯：葉俐緯）1090229

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