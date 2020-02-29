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胡扯當街燒死患者 散布疫情假消息14小時被逮
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎／指揮中心：社區傳播警訊 4定義已符合2項

最新更新：2020/02/29 18:03
因應武漢肺炎疫情，台北榮民總醫院嚴格執行入院體溫測量，在入口處設置紅外線體溫感測儀，工作人員攔下體溫稍高的民眾，以額溫槍進行二次檢測。中央社記者裴禛攝　109年2月29日
因應武漢肺炎疫情，台北榮民總醫院嚴格執行入院體溫測量，在入口處設置紅外線體溫感測儀，工作人員攔下體溫稍高的民眾，以額溫槍進行二次檢測。中央社記者裴禛攝　109年2月29日

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北29日電）指揮中心監測應變官莊人祥今天表示，目前社區傳播4定義已符合2項，包括國內武漢肺炎不僅出現不明感染源、本土個案數更超越境外移入個案數等，坦言這是社區傳播警訊。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾提出社區傳播有4項定義，包括無法找出感染來源、本土感染個案遠超過境外移入的感染個案數、出現持續及連續性的傳播鏈、廣泛地發生群聚事件。

如今不僅已出現無法找出感染來源，本土感染病例更已超過境外移入病例，是否代表已經進入社區傳播。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前社區傳播4項定義中已經符合2項，確實已出現社區傳播警訊，因此持續擴大社區監測，及早找出個案、避免快速傳播，儘速消滅傳播來源。

此外，因應國內出現首起院內感染事件，莊人祥說，指揮中心已啟動相關防疫機制，強化院內清消、原本同房病人也已經移到單人病房，曾接觸過的醫護都會採檢兩次陰性、隔離14天以後才會重新回到工作崗位。（編輯：方沛清）1090229

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