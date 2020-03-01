正忠排骨飯拒送便當到醫院惹議 捐百萬元致歉

（中央社記者郝雪卿台中1日電）連鎖便當名店正忠排骨飯的一家台中市分店拒送便當到醫院，引發爭議，正忠排骨飯今天發表5點道歉聲明，並將捐贈100萬元給防疫中心。台中榮總則感謝大家對醫護人員的支持。

台中榮民總醫院一名護理師日前在臉書貼文表示，平常工作就不斷自我提醒，對於疑似或確診感染案例，除了專業防護外，更要避免讓病人感到困窘或歧視，但卻聽說急診常訂的某家便當店，以武漢肺炎疫情為由拒絕外送，第一次因為自己的工作感到被歧視。

業者拒送便當到醫院引發網友熱議，正忠排骨店今天除發表5點道歉聲明，還表示將會捐贈100萬元給中央防疫中心，並向第一線防疫人員致敬。

業者發出的5點聲明包括：分店店長未經公司授權，私自暫停配送醫院訂單，將對這名店長做出必要懲處、公司在醫院內也有直營門市正常營運，且未公告全台門市暫停醫院送餐業務、台灣防疫工作落實第一線醫務人員的付出貢獻，令人尊敬與敬佩、醫護人員或醫院防疫期間有便當需求一定優先服務、公司會再加強服務人員的教育訓練及精進服務品質。

台中榮總回應，正值防疫期間，醫護站在第一線配合政策專注防疫，謝謝大家對醫護人員的鼓勵、支持與關心。發文的護理人員也在臉書表示，接受正忠的歉意，請大家給業者改善空間，大家互相理解、互相支持。（編輯：洪學廣）1090301