汽油價格2日起調降8角 加油再等等

武漢肺炎疫情蔓延持續衝擊國際原油價格，中油公司自2日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降新台幣0.8元及0.9元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）武漢肺炎疫情蔓延，持續衝擊國際原油價格，中油公司今天宣布，自2日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降新台幣0.8元及0.9元，調整後的95無鉛汽油每公升為26.2元。

調整後的各式汽、柴油參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升24.7元、95無鉛汽油每公升26.2元、98無鉛汽油每公升28.2元、超級柴油每公升22.4元。

中油說明，本週因日本、韓國與義大利等工業國家的武漢肺炎確診病例激增引發恐慌，導致國際原油價格大跌。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶52.73美元，較前週56.91美元下跌4.18美元，新台幣兌美元匯率貶值0.199元，國內油價依公式計算降幅為5.39%，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.8及0.9元，足額調整。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：黃國倫）1090301