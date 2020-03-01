台籍旅客超帶3020片口罩赴新加坡 管制以來最大案

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）武漢肺炎疫情全球確診案例攀高，口罩取得不易，海關表示，25日再查獲一名前往新加坡的台籍女性旅客，超帶3020片口罩闖關出境，刷新旅客個人違規最高紀錄，換算數量約60盒，已移作防疫之用。

為確保國內口罩充足，政府從1月24日起4月30日止實施口罩出口禁令，範圍包含旅客攜帶出境，目前規定只能攜帶5盒、也就是250片自用口罩，超量部分將遭海關沒入。

財政部關務署官員表示，觀察2月下旬以來，旅客違規案件數明顯減少，但零星仍有單筆大案出現，25日從一名前往新加坡的女性台灣籍旅客托運行李中發現，有大量散裝醫療級口罩，集中清點後發現，數量高達3270片。

關務署官員說，扣除250片自用口罩給旅客後，其餘3020片隔天便移送給衛福部作防疫之用；累計從1月24日以來，加計旅客攜帶、快遞、郵包及貨運，已抓到851件違規案件，合計查扣17萬1450片口罩，25日查獲這起案件，為旅客個人超量攜帶數量最大的一宗。

另一方面，關務署呼籲，在出口禁令期間，口罩不能以快遞或郵包方式寄送到其他國家，即使數量很少也不行，但2月25、26日台北關仍各查到19件及29件違規案件，共查扣3289片口罩，違規件數並未趨緩；疫情期間，會以X光加強對郵包、快遞查緝，呼籲民眾不要再試圖夾帶寄送出口。

關務署官員指出，目前正值口罩出口管制期間，一旦口罩是要寄出國外，海關依法一定嚴格攔查，查獲的口罩將全數沒收，最終移給衛福部疾管署作為防疫之用；情節重大的一般出口及快遞違規案件，依法海關還可對寄送者處貨價3倍以下罰鍰。（編輯：趙蔚蘭）1090301