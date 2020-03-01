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武漢肺炎台灣確診40例 已12人解除隔離

最新更新：2020/03/01 15:28

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北1日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣目前有40名COVID-19（武漢肺炎）確診個案，累計12人解除隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會宣布，台灣目前40名確診（今日新增案40），其中1名死亡、12名解除隔離、其餘個案持續住院中，狀況穩定。

新增的解除隔離者為案7（女陸客）、9（有武漢工作史台商之妻）、16（澳門境外移入）。

指揮中心表示，針對北部80餘歲老翁群聚事件，截至目前已掌握接觸者820人，並採檢183人，其中5人陽性（案28至32）、177人陰性，其餘檢驗中。

另一個北部50餘歲女性相關的醫院群聚案，截至目前已掌握5名個案接觸者312人，並已採檢218人，其中192人陰性，其餘檢驗中。

陳時中說，北部50餘歲女性的醫院群聚案「危機還沒有解除」，但第一層把關應該守得住。後續延伸的清潔人員和護理人員相關接觸者比較多，還有些人待採檢，但比較放心的是，醫護採檢79人中有76人陰性。醫院部分會持續感控，做好消毒，病人也移到安全區域，會持續觀察狀況。

另鑽石公主號19名返台國人，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。（編輯：管中維）1090301

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