急召仲介開會 侯友宜：建議移工入境先發給口罩

（中央社記者葉臻新北1日電）新北市長侯友宜今天與移工仲介召開防疫會議，侯友宜承諾會向中央反映，在移工一入境時，由勞動部的機場服務站比照國人先提供7天2片的口罩量。

新北市長侯友宜今天緊急召開與移工仲介的防疫宣導對話會議，邀請30家仲介代表到場與會，討論外籍移工相關防疫措施。

侯友宜表示，新北市府已取消越南及泰國歷年辦理的破萬人大型活動，呼籲仲介也取消辦理移工大型活動，並落實體溫量測。

會議中，仲介代表表示，外籍移工入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，尚無法確認是否感染確診，而如雇主及仲介無適當場所可安置需居家檢疫的移工，會導致防疫漏洞；且移工一入境尚未取得居留證及健保卡，會無法購買口罩，造成防疫的破口。

侯友宜承諾，針對入境時因為發燒尚未確診是否感染的移工，會協助尋找合適的場所，並由勞工局建立通報窗口，採使用者付費精神提供移工短期安置場所。

除此之外，也會向中央反映，在移工一入境時由勞動部的機場服務站比照國人先提供一星期2片的口罩量；如果居家隔離或居家檢疫人員違反規定在外趴趴走，新北市政府將採強制隔離。

另在醫療院所照顧被看護者之外籍移工，因勞動部規定雇主應提供適當的防護措施，而看護工作屬性無法長時間外出排隊購買口罩，新北市政府建議中央應變指揮中心，可由醫療院所提供被照顧者及照顧者購買口罩的管道，減少感染風險，也減少雇主購買口罩的壓力。

對於仲介公司從業人員工作屬性也要求比照計程車業者，請中央一併予以評估考量是否專案購買口罩。（編輯：李錫璋）1090301