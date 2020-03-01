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竹市主日彌撒停辦 神職人員赴移工宿舍關懷

最新更新：2020/03/01 16:38
武漢肺炎防疫期，新竹市宗教團體暫停大型宗教聚會活動，但為了兼顧移工們的信仰需求，天主教會新竹教區1日由神父配合竹市府關懷移工行程，前往移工宿舍為移工們禱告。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年3月1日
武漢肺炎防疫期，新竹市宗教團體暫停大型宗教聚會活動，但為了兼顧移工們的信仰需求，天主教會新竹教區1日由神父配合竹市府關懷移工行程，前往移工宿舍為移工們禱告。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年3月1日

（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）避免群聚感染，新竹市宗教團體已暫停大型宗教聚會活動，天主教會新竹教區今天由神父配合新竹市政府關懷移工行程，前往移工宿舍為移工們禱告，並進行防疫宣導。

新竹市政府今天發新聞稿表示，新竹市長林智堅日前與各大宗教團體領袖會商，暫停大型宗教聚會活動，但為了兼顧移工們的信仰需求，要求民政處與勞工處研擬兼顧移工宗教信仰與防疫政策的替代方案。

市府表示，竹市府民政處長倪冠勛、勞工處副處長洪俊耀今天偕同天主教會新竹教區神父于歐文等人，前往移工宿舍關懷防疫情形及禱告，另也製作英文、印尼語和越南語在內的3國語言防疫宣導文宣，宣導防疫常識。

于歐文於新聞稿中表示，雖然暫停公開彌撒，但教友可以透過聖物祈禱、奉讀福音與行善等方式持續信仰，希望大家都能平安度過武漢肺炎疫期。

一名來台超過5年的移工向新竹市人員表示，平常週日會到北大路教堂或光復路教堂作彌撒，因應疫情，她們會在宿舍房間自己禱告，或在宿舍的小教堂中禱告，以獲得心靈上的平靜。（編輯：李錫璋）1090301

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