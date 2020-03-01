落實分艙分流 陳時中：不讓醫院垮掉

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北1日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，會落實醫院「分艙分流」，包含分棟、分層、分病房與單位，愈小後續處理愈明確安心；一定要把分艙做好，不會讓醫院垮掉。

陳時中指出，假設原本是由15個人照顧15人，現在改為5個人照顧5人，如果是15人照顧15人，感染就是30人受影響；大方向是照顧與被照顧的單位愈小愈好；還有疏散計畫，分棟、分層、分病房、分單位，愈小後續處理愈明確、愈安心；減輕醫療人力負擔，一定要把分艙做好，不會讓醫院垮掉。

衛福部醫事司長石崇良表示，分流是按病人風險，從入口就要進行，後續包含住院、就醫等要有區別；分艙醫院工作人員要依工作內容劃定一定範圍，避免過大範圍工作，導致院內感染時會有牽連，或需要隔離的醫護人員過多，保全醫護人力。

石崇良指出，日前雖然有院內案例，但不論是醫護或是清潔人員，都有分艙概念，所以影響的範圍、接觸的工作人員也有限；病房也有分組，一旦發生院內感染，能把衝擊影響降到最低，保全醫院運作。

石崇良說，實施細節會依醫院規模、屬性、大小不同，會要求醫院提出計畫，由醫策會主責，因為今年不辦醫院評鑑，重點就是放在醫院管控，因應未來可能增加的社區感染個案，特別是無症狀或症狀輕的情況。（編輯：管中維）1090301