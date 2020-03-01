武漢肺炎／查北部醫院群聚案感染源 擬分離確診清潔婦病毒

（中央社記者陳偉婷台北1日電）北部醫院武漢肺炎群聚案，感染源還在查。指揮中心專家張上淳今天說，後續將分離先確診的50餘歲婦人及醫院清潔人員病毒，釐清誰是感染源，但不容易釐清且無法百分百確定。

北部一名50餘歲女性日前確診武漢肺炎，她近期沒有出國史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，後續採檢，28日確診。此案接觸者共4人，包含清潔人員、3名護理師都確診。

有媒體報導，中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬說，這名50餘歲女性在2月14日至21日都沒有武漢肺炎相關症狀，導致後續接觸者感染，是無症狀感染的明顯例子。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會回應相關問題時表示，此醫院群聚案是病人傳給清潔人員、護理師，或反過來是清潔人員傳給病人，可能性都存在，目前沒有足夠的證據判斷。但院內該做的防護和進一步措施都有進行。

張上淳會後接受中央社記者採訪時表示，此醫院群聚案的感染源頭有可能是婦人、清潔人員、或分別是兩件不相關的個別事件，只是恰巧發生在同一時間。有待後續分離兩人的病毒比對，才能進一步釐清關聯。

至於要如何判斷是誰傳給誰，張上淳表示，首先要釐清婦人和清潔人員發病前的接觸史，有沒有誰可能先接觸了其他的感染源，如有出國史的家人；若另一人沒有，就比較能推斷誰的可能性比較高。但目前調查，兩人和各自的家人都沒有相關接觸史。

此外，張上淳說，另一個可以判斷的基準點是看症狀出現的時間，從潛伏期平均最多7天左右推算，誰比較早出現症狀，可能是比較早帶有病毒，但這不能百分百斷定，只是一種科學上的預測。

張上淳也說，還有一種可能是婦人跟清潔人員染病根本無關，是兩起個別事件，這也是有可能，後續會從他們身上分離出病毒再做比對。

張上淳表示，如果婦人是在醫院被傳染，那最可能傳染給她的是清潔人員，因清潔人員出現症狀時間較早，且兩人接觸時間較早，後續又各別發病。但追尋究竟誰是感染源有時候不容易釐清。所幸後續急診接觸相關人員的採檢都是陰性。

一名感染科醫師則指出，確診婦人有糖尿病且平常血糖控制不佳，糖尿病人若感染病毒，第一時間出現的症狀通常不典型，而是以意識不清來表現，且因身體本來免疫力就不好，也未必會發燒。研判婦人在住院前應已感染武漢肺炎病毒，才會導致低血糖就醫，她傳給醫院其他人員的可能性較高。

綜合國內外的報告發現，武漢肺炎病毒在病人發病前就具有傳染力；也發現有些確診個案，在住院期間可能出現採檢時陰時陽的狀況。

張上淳說，採檢時陰時陽的個案，病毒量通常都很低，科學上相信，這樣的人傳給別人的機會很小。但因難以驗證，要做嚴謹的處置，台灣目前是3次採檢陰性、經專家會議判斷才會解除隔離。

不過，張上淳也說，目前醫療量能充足，高規格管理讓大家都放心，但若有朝一日個案變得很多，如像韓國這樣，就必須考慮輕症病人隔離在家的準備。

張上淳說，已經多次對外表示，確診者不一定要住負壓隔離病房，而是只要一人一室即可，在家隔離也只要跟家人保持距離、不要出門。過去有次國際電話會議得知，美國當時12人確診，僅有7人住院，另外5人都是在家隔離，「人家早就都這樣做了。」（編輯：張雅淨）1090301