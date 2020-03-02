侯友宜：超前部署 新北聯醫將清空收治病患

新北市政府擇定新店中央新村北側青年社會住宅作為防疫醫護人員的集中休憩住所，市長侯友宜（前）2日前往視察，對各種房型格局及獨立生活機能完善的居住環境表示滿意。中央社記者王鴻國攝 109年3月2日

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市長侯友宜今天視察表示，若新北出現大量武漢肺炎病患，新北聯醫將啟動清空計畫，淨空所有病房供收治肺炎，並選定央北社宅為支援醫護人員臨時住所，最多可入住千人。

新店中央新村北側青年社會住宅未來將啟用作為防疫醫護人員的集中休憩住所，侯友宜今天特別前往視察，一一巡視各種房型的設備及採光，並對有獨立生活機能完善的居住環境表示滿意。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，為了因應社區感染，需要超前部署，在社區感染後，所有的醫院一定要收治大量的病患，屆時將啟動「清空計畫」。

他表示，為了讓第一線打仗最辛苦的醫護人員，能夠安心、無後顧之憂全力照顧病患，市府特別把新落成的央北社會住宅先規劃優先提供B棟224房供使用。未來視疫情整個狀況的調整提供到1022房，床數最多可提供到1076床。

侯友宜強調，為因應未來可能的社區大感染、大量的病患，醫院要準備好「清空計畫」，要讓醫護人員安心的住在一個舒適的好環境，他們才能全力的投入戰場，讓他們沒有後顧之憂的為市民打拚，做醫護人員最有力的後盾，有他們的犧牲跟奉獻，才能夠把疫情有效的掌控下來。

衛生局長陳潤秋表示，目前新北市17家責任醫院共有75個負壓隔離病房，若武漢肺炎發生社區感染時，負壓隔離病房收治逾8成時就會啟動「清空計畫」，也就是以新北聯醫三重院區為主責醫院。

她強調，「清空計畫」就是將醫院內其他病患移到其他醫院收治，聯醫三重院區就規劃專門收治武漢肺炎醫院，各責任醫院調派醫護支援的期間就進住央北社宅，市府將提供生活及交通等各項協助，讓醫護能得到最佳的休息環境。（編輯：李亨山）1090302

新北市新店中央新村北側青年社會住宅未來將啟用作為防疫醫護人員的集中休憩住所，市長侯友宜（前）2日特別前往視察，瞭解各種房型設備。中央社記者王鴻國攝 109年3月2日

武漢肺炎疫情延燒，因應未來可能面臨社區感染，新北市政府超前部署，選定新店中央新村北側青年社會住宅作為防疫醫護人員的集中休憩住所。中央社記者王鴻國攝 109年3月2日