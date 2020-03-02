同院兩起武漢肺炎群聚 張上淳：時間地點未重疊

（中央社記者陳偉婷台北2日電）北部有一家醫院爆發武漢肺炎群聚感染案，有媒體質疑，查無感染源的案24和案34可能有相關。專家張上淳今天說，兩人確實在同一家醫院，但在急診的時間和住院區域都沒有重疊。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，國內第24例COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，又稱武漢肺炎）的群聚感染案結案，但感染源仍不明。目前北部還有一起感染源不明的群聚感染案（案34，北部50多歲女性），且發生在醫院，有媒體質疑，案24及34是否有關。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會證實，案24（北部60多歲女性）和案34確實在同一家醫院，且兩人都有到急診。但兩人在急診時間不同，後來住院的病房也不同棟，且案34住院的時候，案24已經在加護病房，兩人在病房區也沒有重疊。

張上淳表示，案24和案34雖都曾到急診，但兩人在急診區時間沒重疊、位置也沒有重疊。指揮中心也對兩案保持關切，目前了解，案34的病房也是比較特別的病房，由主治醫師照顧和值班，醫護人員相對單純。案24和案34兩病人的醫護人員也都沒有交錯。

有媒體質疑，是否醫院感染早就爆發；疫情中心指揮官陳時中表示，如果真的早有院內感染狀況，早就爆發了，但並沒有這樣的情形，後續會把疫情做的更清楚來釐清。（編輯：陳清芳）1090302