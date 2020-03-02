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與武漢肺炎確診者同機遭遣返 以色列旅團台人回程形同包機

最新更新：2020/03/02 16:06
台灣一團以色列團共11人旅客，因搭機遇到武漢肺炎確診患者導致被遣返。指揮中心今天說，11人返台時幾乎是包機，且全程戴口罩，將登機檢疫並要求居家隔離14天。圖為2月21日鑽石公主號郵輪台灣旅客包機返台情形。（中央社檔案照片）
台灣一團以色列團共11人旅客，因搭機遇到武漢肺炎確診患者導致被遣返。指揮中心今天說，11人返台時幾乎是包機，且全程戴口罩，將登機檢疫並要求居家隔離14天。圖為2月21日鑽石公主號郵輪台灣旅客包機返台情形。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷、陳怡璇台北2日電）台灣一團以色列團共11人旅客，因搭機遇到武漢肺炎確診患者導致被遣返。指揮中心今天說，11人返台時幾乎是包機，且全程戴口罩，將登機檢疫並要求居家隔離14天。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會表示，國內某旅行社「以色列旅遊團」11人於2月28日出發到以色列，因搭乘班機上有一名以色列人確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，稱武漢肺炎），導致全團11名旅客在以色列當局要求下，搭乘同日晚間班機離境至土耳其。

指揮中心監測應變官莊人祥在記者會後聯訪時表示，這11名旅客從土耳其伊斯坦堡到巴基斯坦，並從巴基斯坦飛回台灣。回程班機形同包機，只有這11名旅客，且搭機時會全程戴口罩，到台灣時也會登機檢疫，預計2日下午5時左右返回台灣。

莊人祥說，依照台灣規定，全團11人都列為「與確診者接觸者」，須居家隔離14天。（編輯：陳清芳）1090302

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